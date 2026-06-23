ปคบ.-อย.ล้างบาง!ยาลดความอ้วนมรณะผสมไซบูทรามีน ลอบขายออนไลน์

ปคบ.ร่วมกับ อย. บุกค้น 4 จุดในสกลนคร-นนทบุรี ทลาย"ร้านบาชิ บาชิ บาชิ" ลอบจำหน่ายอาหารเสริมลดความอ้วนผสมไซบูทรามีนทางออนไลน์
วันนี้ (23 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมปฏิบัติการระดมกวาดล้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนผสมไซบูทรามีน หลังปรากฏข่าวกรณีการเสียชีวิตของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับลดน้ำหนักยี่ห้อ บาชิ (Baschi) จากแพลตฟอร์มออนไลน์มารับประทาน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีเลขสารบบอาหาร (อย.)
ทั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักผสมไซบูทรามีนยี่ห้อดังกล่าว ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.นนทบุรี รวม 4 จุด ประกอบด้วย สถานที่ระบุผู้ส่งหน้ากล่องพัสดุที่ส่งสินค้า ที่มีประชาชนซื้อไปบริโภคและเสียชีวิต ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 9 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร และบริษัทขนส่งเอกชน ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ผลการตรวจสอบพบ พัสดุตีกลับที่อยู่เดียวกับหน้ากล่องพัสดุที่มีประชาชนซื้อไปบริโภคและเสียชีวิต ภายในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Baschi รวมจำนวน 15 กระปุก
จากการสืบสวนขยายผลพบว่า พัสดุที่ถูกตีกลับเป็นของร้านค้าออนไลน์ชื่อ “บาชิ บาชิ บาชิ” ของแพลตฟอร์มใน TikTok จึงเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.9 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร และบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สามารถ ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Baschi อีก 3 กระปุก รวมตรวจค้น 4 จุด ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Baschi รวม 18 กระปุก จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ อย. ได้เก็บตัวอย่างของกลางส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อยืนยันอีกครั้ง หากตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาฐาน “จำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยกระทำเพื่อการค้า” เพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ภญ. สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าขอย้ำเตือนผู้บริโภคว่า ก่อนการเลือกซื้อ หรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจาก อย. ทุกครั้ง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 จัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตราย ร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ไม่อยากอาหาร มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมาก จะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนว่าระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับลดน้ำหนัก ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ อาจมีผู้ประกอบการที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แล้วโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคว่าสามารถช่วยลดน้ำหนัก ทำให้ผู้บริโภคไปหลงเชื่อโฆษณาหลอกลวงซื้อมารับประทาน แล้วได้รับผลข้างเคียงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้