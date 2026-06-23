ตร.ปากเกร็ดรวบไอ้กบตาเดียว ฉกหม้อโรงเรียน ค้นประวัติเจอคดีอนาจารเด็ก

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 69 ที่ สภ.ปากเกร็ด พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด ,พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด ,พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ. ปากเกร็ด ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายธวัชชัย ทองอบอุ่น หรือ “กบตาเดียว” อายุ 45 ปี โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บ้านเลขที่ 37/3 ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมของกลางคือ 1.เสื้อคอปก มีลาย สีดำ-เทา จำนวน 1 ตัว (ใส่ขณะวันก่อเหตุ) 2.กางเกงขาสั้นสีดำ 1 ตัว (ใส่ขณะวันก่อเหตุ) ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ 1.ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
สืบเนื่องจากวันที่ 17 มิ.ย. 69 เวลาประมาณ 14.00 น. นายธวัชชัยฯ ได้เข้าไปก่อเหตุขโมยหม้อจำนวน 3 ใบ ในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แล้วหนีออกไป นำหม้ออลูมิเนียม 2 หู ไปขายต่อได้เงินจำนวน 130 บาท
จากการสอบถาม นายธวัชชัย หรือ “กบตาเดียว” กล่าวว่า ตนเข้า-ออกบริเวณโรงเรียนบ่อยและเดินไปเจอหม้ออลูมิเนียม 2 หู แขวนไว้ ตนจึงหยิบมาจำนวน 3 ใบ เอาไปขาย ได้เงิน 130 บาท ซึ่งตนอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน จึงรู้ทางเข้า-ออก ส่วนสาเหตุที่ตนทำไปเพราะไม่ไดิทำงาน และมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ หลังจากได้เงินมาก็เอาไปซื้อข้าวกิน ปกติตนอาศัยอยู่กับพ่อ ที่บ้านและขอข้าวเขากินไปวันๆ
เบื้องต้น ทางด้าน พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้ตรวจสอบประวัติเก่าพบว่า นายธวัชชัย หรือ “กบตาเดียว” ก่อเหตุคดีลักทรัพย์หลายครั้ง และเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมาประมาณ 1 ปี ในคดีอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี