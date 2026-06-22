​บช.ก.เผยอยู่ระหว่างสอบวินัย-อาญา ตร.ในสังกัด สวมเสื้อ “CIB” ใช้มีดแทงผู้อื่นเจ็บ

บช.ก.ยืนยัน! ชายสวมเสื้อสัญลักษณ์ “CIB” ใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บเป็นตำรวจในสังกัดจริง เผยอยู่ระหว่างสอบวินัย-อาญา
วันนี้ (22 มิ.ย.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงกรณีมีชายสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ “CIB” ก่อเหตุใช้อาวุธมีด ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ บริเวณพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ชายที่สวมเสื้อสัญลักษณ์ “CIB” ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจริง ซึ่งในส่วนของการดำเนินการทางคดีขณะนี้พบว่า อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากปรากฏว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดต่อไป
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดก็ตาม