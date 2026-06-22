ป.ทลายเครือข่าย “สหายโพนพิสัย” เอเย่นต์ยารายใหญ่หนองคาย เหิมยิงสู้ตำรวจ

กองปราบทลายเครือข่าย “สหายโพนพิสัย” เอเย่นต์ยานรกรายใหญ่หนองคาย เหิมชักปืนยิงสู้ตำรวจขณะล่อซื้อยา ก่อนขยายผลตามรวบเกือบยกแก๊ง
วันนี้ ( 22 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.อาธิรัตน์ ทิพย์เจริญ สว.กก.3 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ นามเขต สว.กก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เอกสิทธิ์ อินทร์โท่โล่ สว.กก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เลอสันต์ พรมชื่น สว.กก.3 บก.ป. และ พ.ต.ต.วัตรสัณห์ เนตรหาญ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายปรัชญา อายุ 35 ปี และ นายวีระศักดิ์ อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลหนองคายที่ 207-208 /2569 ลงวันที่ 11 มิ.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองฯ” โดยจับกุมนายปรัชญา ได้ภายใน ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. ส่วน นายวีระศักดิ์ จับกุมตัวได้ภายใน ซ.วัดสุขใจ 4 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม.
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะตำรวจ สภ.รัตนวาปี จ.หนองคาย วางแผนล่อซื้อยาบ้าจากเอเย่นต์ยาเสพติดเครือข่าย “สหายโพนพิสัย” แต่ระหว่างแสดงตัวเข้าจับกุม เอเย่นต์ยานรกกลุ่มดังกล่าวกลับชักอาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ จนเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้น ก่อนที่กลุ่มเอเย่นต์ยาเสพติดจะอาศัยจังหวะชุลมุนทิ้งรถและยาบ้าของกลางจำนวน 4 พันเม็ดไว้แล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าริมทางหายไป
ต่อมาหลังเกิดเหตุ ตำรวจ บก.สส.ภ.4, และ บก.สส.ภ.จว.หนองคาย รวมถึง สภ.รัตนวาปี ได้เร่งขยายผลสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ จนทราบว่ามีด้วยกันทั้งหมด 3 คน ประกอบ นายฉัตรฐพล หัวหน้าแก๊ง, นายปรัชญา คนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ นายวีระศักดิ์ คนทำหน้าที่เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่รถ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ ก่อนนำมาสู่การจับกุม นายปรัชญา และ นายวีระศักดิ์ ได้ดังกล่าว คงเหลือเพียง นายฉัตรฐพล ที่ไหวตัวทันชิงหลบหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะเดียวกันภายหลังการจับกุม นายปรัชญา และ นายวีระศักดิ์ แล้วนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลจับกุม นายบอล โพนพิสัย ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานล่อซื้อกับเจ้าหน้าที่ พร้อมยาบ้าอีกจำนวน 18,000 เม็ด และอาวุธปืนสั้น 1 กระบอก รวมถึงจับกุม นายป้อ เฝ้าไร่ พร้อมอาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก และ นายสงกรานต์ พร้อมยาบ้า อีก 80,000 เม็ด หลังทราบว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยพานายฉัตรฐพล หลบหนีข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหลังก่อเหตุ
จากการสอบสวน นายปรัชญา ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนใช้ปืน .38 ดัดแปลง ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริง โดยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่ นายวีระศักดิ์ ยอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ยิงเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เซิม จ.หนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป