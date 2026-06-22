ศาลเลื่อนไต่สวนคดี "สุชาติ"ฟ้องหมิ่นประมาท "ไอซ์-รักชนก" เป็น 3 ก.ค. นี้ด้านไอซ์ เผย อยากให้เจ้าตัวมาคุยไกล่เกลี่ยกันให้จบ

ศาลเลื่อนไต่สวนคดี "สุชาติ"ฟ้องหมิ่นประมาท "ไอซ์-รักชนก" เป็น 3 ก.ค. นี้ด้านไอซ์ เผย อยากให้เจ้าตัวมาคุยไกล่เกลี่บกันให้จบ
วันนี้ (22 มิ.ย.) ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีระหว่างนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโจทก์ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน และประธานกรรมาธิการศึกษาติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจำเลย ในคดีที่น.ส.รักชนก กล่าวหานายสุชาติว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง
ต่อมาน.ส.รักชนก ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ศาลได้นัดคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายให้มาไกล่เกลี่ยกัน แต่ปรากฎว่าตัวนายสุชาติติดภารกิจ ศาลจึงนัดให้มาไต่สวนในนัดหน้าอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตัวตนอยากให้มาเพราะจะได้คุยกันให้จบะได้ดำเนินการต่อ โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่ 3 ก.ค. 2569 เวลา 13.30 น. ส่วนกังวลใจหรือไม่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจทุกอย่าง
เมื่อถามว่าผิดหวังหรือไม่ที่ไม่เจอนายสุชาติ น.ส.รักชนก กล่าวว่า เข้าใจดีว่าเป็นรัฐมนตรีอาจจะติดภารกิจ แต่ถ้านัดหมายล่วงหน้าและตกลงเวลาเรียบร้อยแล้วนัดหน้าก็อยากให้มาเพราะจะได้ไม่เสียเวลาทั้ง 3 ฝ่าย ส่วนการไต่สวนในวันนี้เนื่องจากเจ้าตัวไม่มาทนายเป็นผู้ที่ออกมาพูดแทน ตนไม่แน่ใจว่าจะยังยืนยันในสิ่งเดิมหรือไม่ อยู่ที่ฝั่งนั้น แต่ถ้ามีโอกาสไกล่เกลี่ยได้ก็ไม่ติดขัดอะไร ส่วนประเด็นที่ตนบอกว่านายสุชาติเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง ตรงนี้ยังไม่ได้ชี้แจงอะไร แต่รอบหน้าขอให้นายสุชาติมาศาลด้วยตนเองจะได้คุยให้จบ
ด้านนายนิธิ ละเอียดดี ทนายความของน.ส.รักชนก กล่าวว่า ในวันนี้ทางฝั่งจำเลยยินดีรับฟังที่ฝั่งโจทก์อาจจะมีการยื่นขอเสนออะไรมา แต่ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงในวันนี้ และคดียังไม่เริ่มการไต่สวน ส่วนที่จะมีการแจ้งความเพิ่มเป็นเรื่องการกระทำอื่น ยังไม่สามารถบอกอะไรได้
น.ส.รักชนก กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการฟ้องปิดปากอันนี้คิดว่าประชาชนก็คงตัดสินได้เอง ว่าเป็นคดีปิดปากหรือเป็นคดีสแลปหรือเป็นอะไรก็คิดว่าประชาชนก็พิจารณาจากบริบททุกอย่างและก็คิดวิเคราะห์แยกแยะได้เอง และอยากฝากไปถึง บุคคลที่เข้ามาทํางานการเมืองเสนอตัวมาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ที่จะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน คิดว่าควรจะมีใจคอที่กว้างขวางมากกว่าคนปกติ เพราะยังไงท่านก็มาดำรงตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะเยอะ ดังนั้นต้องมีการให้คุณให้โทษคนจำนวนที่หลากหลายอยู่แล้ว ดังนั้นการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล หรือจะเป็นปีกอื่น ๆก็อยากจะให้กว้าง ๆ ไว้เวลาที่โดนวิพากษ์วิจารณ์