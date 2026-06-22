ศาลอาญาตลิ่งชันนัดไต่สวนมูลฟ้องคดี ไอซ์ รักชนก พาดพิงหมิ่น"สุชาติ ชมกลิ่น"ด้านทนายเชื่อไกล่เกลี่ยไม่ได้

ศาลอาญาตลิ่งชันนัดไต่สวนมูลฟ้องคดี ไอซ์ รักชนก พาดพิงหมิ่น"สุชาติ"รัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง ด้านทนายเชื่อไกล่เกลี่ยไม่ได้ ไอซ์ทำผิดกฎหมายซ้ำซาก
วันนี้ (22 มิ.ย.) ศาลอาญาตลิ่งชัน นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีระหว่างนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโจทก์ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน และประธานกรรมาธิการศึกษาติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจำเลย ในคดีที่น.ส.รักชนก กล่าวหานายสุชาติว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง
ช่วงเช้าวันนี้ น.ส.รักชนก เดินทางมาศาลตามที่ศาลกำชับให้คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนไต่สวนมูลฟ้อง อย่างไรก็ตามนายสุชาติติดราชการที่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้มอบอำนาจให้นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความของนายสุชาติมาเจรจาไกล่เกลี่ยแทน
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า วันนี้ทางศาลได้กำชับให้คู่ความทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง แต่นายสุชาติติดราชการไปที่ประเทศญี่ปุ่นจึงได้มอบอำนาจให้ตนมาศาลเพื่อเจรจา แต่ส่วนตัวตนเชื่อว่าการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากนายสุชาติเห็นว่าน.ส.รักชนกทำผิดซ้ำหลายครั้ง จึงไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ตนได้นำพยานและเอกสารพร้อมที่จะเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแทนโจทก์แล้ว สุดท้ายศาลจะมีคำสั่งอย่างไรอยู่ที่ดุลพินิจของศาล หลังจากนี้จะมีคดีที่นายสุชาติแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับที่ดินอุทยานป่าทับลานต่อไป