องค์คณะไต่สวนอิสระ เตรียมถกลงมติชี้มูล ”เอกวิทย์" ป.ป.ช.-"โจ๊ก "กับพวก คดีสินบนทองคำ หรือไม่ เดือนก.ค.นี้

องค์คณะไต่สวนอิสระ เตรียมประชุมลงมติชี้มูล ”เอกวิทย์“ ป.ป.ช.-"โจ๊ก" กับพวก คดีสินบนทองคำ หรือไม่ กลางเดือนก.ค.นี้ หลังมีมติเเจ้งข้อหา 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา
วันนี้ ( 22 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายชวลิต อิศรเดช รองประธานศาลฎีกา ประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระ เป็นประธานการประชุม ผู้ไต่สวนอิสระทั้ง 9 ราย กรณีมีข้อกล่าวหา นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)รับสินบนทองคำ 246 บาท จากพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือรองโจ๊ก อดีตรองผบ.ตร. ที่ถูกป.ป.ช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์
ภายหลังมีการประชุมทำงานกันมาร่วมสามเดือนเศษ ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2569 คณะผู้ไต่สวนอิสระ มีมติแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับปฎิบัติหน้าที่ (ยังไม่มีข้อมูลว่ามาตราใดบ้าง)กับกรณีการเรียกรับสินบนทองคำดังกล่าว กับผู้เกี่ยวข้องในคดีรวม 4 ราย ประกอบด้วย นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป.ป.ช. และอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. หรือบิ๊กโจ๊ก นายสมบัติ ธรธรรม อนุกรรมการป.ป.ช. และนายสุรสิทธิ์ พลเรือน คนติดตาม คนขับรถประจำตัวนายเอกวิทย์
เเหล่งข่าวระดับสูงกล่าวว่า กระบวนการตอนนี้คือการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้ง4 คน ยังไม่ใช่การลงมติชี้มูลความผิดอย่างที่มีกระแสข่าว เพราะตามกฎหมายเเล้วยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา ตัวผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ชี้เเจง ไม่สามารถไปพิจารณาชี้มูลได้ จะรอให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้เเจงก่อน เพื่อความยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายป.ป.ช. เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดต้องมาชี้แจงกับคณะผู้ไต่สวนอิสระ “โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเรียกมาชี้เเจง”
หลังจากนั้นคณะผู้ไต่สวนฯค่อยมาพิจารณาดูว่า ผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาชี้แจงแล้วเป็นอย่างไร โดยคณะผู้ไต่สวนอิสระ ทำหน้าที่และมีอำนาจเหมือนกับป.ป.ช. ทุกอย่าง ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพ.ศ.2560มาตรา53 ตอนนี้ก็รอการชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา
ภายหลังปรากฎกระเเสข่าว ทางคณะผู้ไต่สวนอิสระก็ไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากขั้นตอนการชี้มูลยังไม่เสร็จสิ้น อาจจะกระทบในทางปฏิบัติ เเต่ก็มีรายงานคณะผู้ไต่สวนอิสระจะมีนัดประชุมกันอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือ ก.ค.2569
ซึ่งคาดว่าก่อนการประชุมครั้งต่อไปจะต้องมีการเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 มาชี้เเจง เเละอาจจะมีการพิจารณาในวันนั้น ทั้งนี้ หากคณะผู้ไต่สวนอิสระมีความเห็นว่า “มีมูล” ให้ส่งสำเนาการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หาก “ศาลประทับรับฟ้อง” นายเอกวิทย์จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรคสาม เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เเต่หากคณะกรรมการทั้งเก้าคนเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้สั่งยุติเรื่องให้คําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการไต่สวนอิสระชุดปัจจุบันได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาคดีมาแล้วทั้งสิ้น 116 วัน (นับตั้งแต่วันที่ประธานศาลฎีกาลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2569 )จนถึงวันนี้ วันที่ 22 มิ.ย. 2569 โดยตามกฎหมายจะต้องสรุปสำนวนการไต่สวนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2569 (ครบกำหนด 180 วัน) หากไม่ทัน 180 วันจะต้องแจ้งประธานศาลฎีกาเพื่อขอขยายระยะเวลา แต่หากสรุปสำนวนและมีความเห็นชี้มูลทัน 180 วันกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดใน 30 วัน
สำหรับองค์คณะผู้ไต่สวนอิสระทั้ง 9 ประกอบด้วย
นายชวลิต อิศรเดช รองประธานศาลฎีกา ประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระ ,นายเผดิม เพ็ชรกูล หัวหน้าคณะในศาลฎีกา,นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา,นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา,ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ทดแทนคนเดิมที่ถอนตัว,นายอดิศร ไชยคุปต์ รองอัยการสูงสุด ,นายสัญจัย จันทร์ผ่อง ผู้ตรวจการอัยการ,ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช.