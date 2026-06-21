"เทนนิส พาณิภัค" อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย แจ้งความเฟซบุ๊กปลอม ดูดภาพ-คลิป ไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาต

"เทนนิส พาณิภัค" อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย แจ้งความเฟซบุ๊กปลอม ดูดภาพ-คลิป ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ลั่น "หนูไม่ได้ว่าง แต่ต้องมาแจ้งความเพื่อพี่"
วันนี้ (21 มิ.ย.) “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำภาพและคลิปวิดีโอของตนไปใช้บนเฟซบุ๊กโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังพบมีการแอบอ้างสร้างบัญชีหรือเพจปลอม เพื่อนำคอนเทนต์ไปใช้สร้างความน่าเชื่อถือและแสวงหาผลประโยชน์
เทนนิส เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า ตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อหรือได้รับความเสียหายจากการแอบอ้าง พร้อมฝากเตือนแฟนคลับและประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนเชื่อหรือโอนเงินให้บุคคลใดที่อ้างชื่อของตน
เจ้าตัวยังโพสต์ข้อความระบุว่า “หนูไม่ได้ว่าง แต่ต้องมาแจ้งความเพื่อพี่” สะท้อนถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อของบัญชีปลอม
ทั้งนี้ เทนนิสยืนยันว่า ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของตนมีเพียงบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนเท่านั้น และขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจหรือบัญชีที่แอบอ้างชื่อ ภาพ หรือคลิปวิดีโอของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต