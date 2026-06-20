ตร.ทางหลวง รวบหนุ่มเมียนมาลอบขน 9 ต่างด้าวผิวสี-เอเชีย ส่งขายแก๊งสแกมเมอร์

ตำรวจทางหลวงสกัดจับโชเฟอร์รถตู้ชาวเมียนมาขน 9 ต่างด้าวผิวสี-เอเชีย ขณะจอดแวะปั๊ม ปตท. เผยเตรียมส่งขายแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งพม่า
วันนี้ ( 20 มิ.ย.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ. ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. และ พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคม. นำกำลังเข้าตรวจค้นรถยนต์ตู้โตโยต้า สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร ขณะจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
จากการตรวจสอบพบ นายธัน ซอ ตุน (Mr.THAN ZAW TUN) อายุ 31 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นคนขับ ภายในรถพบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนั่งอัดแน่นมาในรถรวม 9 ราย แยกเป็นชาวไนจีเรีย 4 คน, อินเดีย 2 คน, แคเมอรูน 1 คน, อูกันดา 1 คน และเวียดนาม 1 คน ในจำนวนนี้มี 2 คนไม่มีเอกสารใด ๆ ติดตัว อีก 5 คนมีพาสปอร์ตแต่แอบเข้าช่องทางธรรมชาติ และอีก 2 คนบินเข้าเมืองผ่านสุวรรณภูมิอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้ดำเนินคดี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับซึ่งเป็นอดีตเหยื่อที่เคยหลบหนีเอาชีวิตรอดจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองดูไบเมื่อ 5 ปีก่อน ว่าได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาวต่างชาติผิวสีว่า กำลังถูกกักขังอยู่บนรถตู้เพื่อนำไปส่งขายต่อให้กับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้าน หลังรับแจ้งตำรวจทางหลวง ประสานกำลังปูพรมล่าบนเส้นทางสายเหนือ จนกระทั่งพบรถเป้าหมายจอดแวะพักในปั๊มน้ำมัน จึงเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายธัน ซอ ตุน โชเฟอร์ชาวเมียนมา รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจาก "นายโกแย" นายทุนใหญ่ร่วมชาติผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ให้ขับรถตู้ไปรับชาวต่างชาติตามจุดนัดพบย่านบางกะปิ และสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อนำไปส่งปลายทางที่ จ.ตาก ก่อนจะถูกขนข้ามฝั่งไปประเทศเมียนมา โดยได้ค่าจ้างหัวละ 2,000 บาท รวมรับเงินงวดนี้ 18,000 บาท และยอมรับว่าเคยทำสำเร็จมาแล้ว 1 ครั้ง
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ ให้การสอดคล้องกันว่า พวกตนเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา แอบเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาในไทย โดยมีรถตู้มารับส่งต่อกันเป็นทอด ๆ ซึ่งรถตู้คันที่ถูกจับกุมนี้ถือเป็นคันที่ 3 ก่อนจะหวิดถูกส่งไปเป็นทาสแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายธัน ซอ ตุน ฐานรู้ว่าคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้พำนัก ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ให้พ้นจากการจับกุม ส่วนต่างด้าวที่เหลือถูกแจ้งข้อหาเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทรงธรรม ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนต่อไป