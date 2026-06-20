หน่วยงานเร่งช่วยเหลือน้องหงส์วัย 8 ขวบมีรอยฟกช้ำบริเวณเบ้าตาขวาโพสต์คลิปวิดีโอพนมมือไหว้ขอให้ช่วยซื้อสินค้า

lจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ขอความช่วยเหลือ โดยระบุข้อความขอให้ช่วยซื้อรองเท้าและพระเครื่องเพื่อนำเงินพาลูกไปหาหมอ พร้อมเผยภาพเด็กหญิงวัย 8 ขวบมีรอยฟกช้ำบริเวณเบ้าตาขวา และมีคลิปวิดีโอที่เด็กหญิงพนมมือไหว้ขอให้ช่วยซื้อสินค้า ก่อนที่เพจข่าวในจังหวัดนนทบุรีจะนำเรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง บางส่วนแสดงความสงสารและต้องการช่วยเหลือ ขณะที่อีกส่วนตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของรอยบาดเจ็บ รวมถึงการที่ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กออกมาขายของ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.69 นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักภายในคอนโดมิเนียมเมืองทองธานี อาคาร C5 ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบ น.ส.ชลธิชา ลีบ่อน้อย อายุ 42 ปี แม้ของน้องหงส์วัย 8 ขวบ ซึ่งอยู่ระหว่างว่างงานและประสบปัญหาขาดรายได้ ได้พาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ภายในห้องพัก พร้อมชี้แจงว่า เคยเตือนลูกสาวไม่ให้ออกไปขายของในลักษณะดังกล่าว แต่เด็กต้องการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวจึงมักลงไปขายของอยู่เป็นประจำ
ส่วนรอยฟกช้ำบริเวณเบ้าตาขวาของลูกสาวนั้น เกิดจากการถูกเพื่อนวิ่งชนระหว่างเล่นกันจนได้รับบาดเจ็บ และได้พาไปพบแพทย์แล้ว โดยแพทย์ระบุว่าต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 วัน อาการบวมจึงจะค่อย ๆ ยุบลง พร้อมยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายลูกแต่อย่างใด
น.ส.ชลธิชา เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันมีลูก 3 คน และกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีงานทำ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเช่าห้องค้างชำระ บางวันไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทาน อีกทั้งขณะนี้ถูกตัดน้ำประปาแล้ว ส่วนสามีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขณะที่รายได้หลักของครอบครัวมาจากแม่ของสามีที่ส่งเงินช่วยเหลือวันละประมาณ 200 บาท
ด้านนางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า หลังทราบเรื่องจากสื่อสังคมออนไลน์จึงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยได้สอบถามข้อมูลจากครูประจำชั้นของน้องหงส์ พบว่าเด็กมาโรงเรียนสม่ำเสมอ ได้รับการดูแลจากครูเป็นอย่างดี ไม่มีพฤติกรรมหรือสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาการถูกทำร้ายร่างกาย อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้รับประทานทุกวัน
สำหรับรอยฟกช้ำบนใบหน้าของเด็กหญิงนั้น เจ้าหน้าที่ได้สอบถามทั้งมารดาและเด็กที่วิ่งชนกัน ซึ่งให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ขณะเล่นซ่อนแอบได้วิ่งชนกันจนล้มและได้รับบาดเจ็บ ไม่พบข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าครอบครัวกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เบื้องต้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีจะเข้าช่วยเหลือทั้งด้านสภาพจิตใจและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต โดยเตรียมส่งเสริมอาชีพให้มารดาเข้ารับการฝึกอบรมช่างเสริมสวยตามหลักสูตรอาชีพ รวมถึงให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์อุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่เด็ก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้กำชับผู้ปกครองไม่ให้ปล่อยเด็กออกไปขายของเพียงลำพังอีก พร้อมแนะนำให้หันมาพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นคงทางอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลบุตรได้ดียิ่งขึ้น โดยยอมรับว่าแม้พฤติกรรมของน้องหงส์จะสะท้อนถึงความกตัญญูและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือครอบครัว แต่เด็กไม่ควรต้องแบกรับภาระดังกล่าวด้วยตนเองในวัยเพียง 8 ขวบ
น้องหงส์ วัย 8 ขวบ กล่าวว่า เพื่อนเอาหัวมาชน กำลังจะเล่นซ่อนแอบกัน มีการวิ่งแข่งกันหากใครไปถึงป้ายและวิ่งกลับมาถึงที่นั่งก่อนถือว่าชนะ พอตนวิ่งมาถึงเพื่อนอีกคนวิ่งมาชนเข้าที่ดวงตาเจ็บมาก ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างจากวันแรก ไม่เคยโดนพ่อแม่ตีหากไม่ได้ทำผิด ยืนยันว่าเล่นกับเพื่อน ไม่ได้มีเหตุการณ์อื่นไม่มีเงินซื้อข้าวจึงไปนั่งขายของ รู้ราคาของเพราะเป็นคนตั้งราคาเอง แต่ก็ขายไม่ค่อยได้ เคยขายได้มากสุดถึง 100 บาท ขายได้จะนำเงินไปให้พ่อกับแม่ พ่อแม่ห้ามแต่ตนแอบไปขายเอง ถ้าขายของได้ตนจะซื้อขนมกลับมาบ้าน อยากช่วยเหลือครอบครัวโดยการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ทราบดีว่าพ่อแม่โดนว่าที่ให้ตนไปนั่งขายของ แต่ตนไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นแบบนั้น
ทางด้านนายกรณ์ มีดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 พรรคประชาชน กล่าวว่า เมื่อวานมีคนในเมืองทองธานี โพสต์ถึงน้องคนดังกล่าว มีการไปนั่งขอเงินและดวงตาที่ปูดบวม เกิดข้อสงสัยว่าผู้ปกครองบังคับมาหรือไม่ ตนจึงให้ทีมงานเข้ามาตรวจสอบ ตอนแรกไม่พบน้อง ตามหากันถึงช่วงกลางคืนจึงทราบว่าน้องอยู่แถว C5 ตนจะเข้ามาตั้งแต่เช้า สอบถามกับทางผู้จัดการอาคาร โดยแจ้งว่าน้องไปเรียนและทัศนศึกษาที่คลอง 6 ตนจึงเปลี่ยนแผนเข้ามาตอนเย็น ตนจึงเข้ามาลงพื้นที่พร้อมกับทีมงาน ตนมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่าการที่ตาเจ็บเกิดจากสาเหตุใด พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้โดนทำร้ายจากใคร แต่เป็นการเล่นกับเพื่อนตามปกติ โดยมีคนในตึกช่วยกันยืนยัน ว่าโดนกระแทกเข้าที่ดวงตาจริงๆ ที่ไปนั่งขอเงินไม่ใช่เพราะผู้ปกครองบังคับ แต่เด็กเต็มใจไปนั่งเอง ทราบเพิ่มเติมว่าน้องทั้งสามคนมีการขอเงินคนในตึกอยู่แล้ว ผู้ใหญ่ให้มากน้อยแล้วแต่คน เด็กอาจติดนิสัยเอาตัวรอด รวมถึงผู้ปกครองของเด็กๆก็ไม่มีงานทำ ธรรมชาติของคนก็ต้องเอาตัวรอด จึงทำทุกวิถีทาง ซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
วันนี้ตนเข้ามาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยากให้ทุกคนได้ทราบข่าวสารว่าเด็กไม่ได้ถูกทารุณกรรมจากใคร ไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด ตอนแรกที่ตนโพสต์ได้มีการปิดชื่อโรงเรียนไว้ ไม่ได้เอ่ยถึง เบื้องต้นย้งไม่มีการช่วยเหลืออย่างอื่น ตอนนี้เข้ามาตรวจสอบว่าไม่ได้ถูกทำร้ายและไม่ได้ถูกบังคับ กระบวนการช่วยเหลือกำลังพูดคุยกันอยู่ เบื้องต้นได้มีการวางแผนให้กับครอบครัวแล้ว ทั้งคดีและการทำงานของพ่อน้องด้วย ตัวคุณแม่ที่ไม่มีงานทำ ก่อนหน้าทางหน่วยงานได้มีการช่วยเหลือเงินของเด็กมาแล้ว แต่ก็ติดปัญหาบัญชีคุณแม่โดนอายัติ เดึ๋ยวจะไปติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขให้ กำลังดูในเรื่องของการเยียวยาครอบครัว ทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว ที่พักอาศัย ค่าน้ำค่าไฟ ที่พรุ่งนี้จะมีหน่วยงานเข้ามาจัดการให้ และยังมีเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามามอบให้ และยังรวมถึงอื่นๆที่ยังขาดแคลน จะเข้ามามอบให้ในวันพรุ่งนี้