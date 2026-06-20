สถาบันนิติวัชร์ จับมือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฝึกอบรม “การเป็นพยานศาลของผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน” ฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด จับมือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฝึกอบรม “การเป็นพยานศาลของผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน” เสริมศักยภาพบุคลากรสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ
สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรม “การเป็นพยานศาลของผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน” เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ เสริมศักยภาพบุคลากรด้านพยานหลักฐานดิจิทัลในการตอบข้อซักถามในชั้นศาล เพื่อให้ศาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจข้อเท็จจริงทางวิชาการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ ผอ.สำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวอพ.) สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า สถาบันนิติวัชร์ ได้ส่งพนักงานอัยการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม “การเป็นพยานศาลของผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน” ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2569 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เทคนิคการเบิกความ การรับมือกับสภาวะกดดันในชั้นศาล และการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง มีความพร้อมในการรองรับคดีที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และข้อมูลดิจิทัล ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการอำนวยความยุติธรรมในปัจจุบัน โดยพนักงานอัยการที่ร่วมเป็นวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานผู้เชี่ยวชาญ บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของพยานผู้เชี่ยวชาญ หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การนำสืบและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคนิค การซักถาม การตอบข้อซักถามในชั้นศาล การควบคุมบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมถึงแนวทางการนำเสนอพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ศาลและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจข้อเท็จจริงทางวิชาการได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Forensics) ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และแหล่งข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการสำคัญในการรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) การพิสูจน์ความแท้จริงของข้อมูล (Authenticity) และการบริหารจัดการสายการครอบครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พยานหลักฐานดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือและสามารถรับฟังได้ในชั้นศาลด้วย
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ได้ฝึกเตรียมคดี ทบทวนรายงานการตรวจพิสูจน์ และฝึกการเบิกความเพื่อนำเสนอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่อศาล โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะงานและสาขาความเชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เช่น การตรวจอาวุธปืน กระสุน และเขม่าปืน การตรวจพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจบาดแผลการล่วงละเมิดทางเพศ และการชันสูตรศพ โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามค้าน การคาดการณ์ประเด็นข้อโต้แย้ง และการนำเสนอวิธีการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งฝึกการตอบข้อซักถามและการตอบคำถามค้านในสถานการณ์เสมือนจริง ผ่านกิจกรรมศาลจำลอง (Mock Trial) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการตรวจพิสูจน์ให้สามารถสื่อสารต่อศาลได้อย่างเข้าใจง่าย ถูกต้อง และมีน้ำหนักทางคดี
สำหรับ “สถาบันนิติวัชร์” เป็นสถาบันกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานนามสถาบัน “นิติวัชร์” ซึ่งมีความหมายว่า “กฎหมายที่ล้ำค่าดั่งเพชร” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในภาพรวมบนหลักการและแนวคิดที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ความเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือของแต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ไม่จำกัดแต่เฉพาะในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดเท่านั้น เพื่อให้สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง