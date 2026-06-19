ป.ป.ส. เตือนภัย “2C-B หรือ โคเคนสีชมพู” กระตุ้นประสาท เสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน

MGR Online - โฆษก ป.ป.ส. ห่วงใยยาเสพติดชนิดใหม่ แพร่ระบาดนักเที่ยว ชี้ “2C-B หรือ โคเคนสีชมพู” ยาเสพติดอันตราย ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาท
วันนี้ (19 มิ.ย.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ โดยเฉพาะ 2C-B (2C-Bromine) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่ม แม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพู แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคน หากเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า 2C-B เป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งในลักษณะของ สารกระตุ้นประสาทและสารหลอนประสาท คล้ายกับ LSD และ ยาอี ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้ม ตื่นตัวผิดปกติ ประสาทหลอน เห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง การรับรู้ผิดเพี้ยน ขาดการยับยั้งชั่งใจ และอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ ถ้าเสพนาน ๆ จะมีผลต่อสมอง ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่าย หลอนประสาทเรื้อรัง ถ้าปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้
สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาด อ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติ (International Symposium of Forensic Drug Testing Lab Directors) ล่าสุดพบว่า 2C-B หรือยาเสพติดที่ถูกทำเลียนแบบภายใต้ชื่อ โคเคนสีชมพู มักมาในรูปแบบของ "ยาเสพติดแบบผสมที่ซับซ้อน" (Complex Drug Mixtures) โดยมักถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผง เม็ด หรือแคปซูล และมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่น เช่น เคตามีน โคเคน หรือยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีพีน เพื่อทำเป็นสารผสมที่เรียกว่า “Happy Water” ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาด การใช้ 2C-B ในปริมาณมาก หรือการใช้ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น อาจทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง อุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ ชัก หมดสติ และอาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลัน หรือหากผสมกับยาแก้ปวดอย่างทรามาดอล (Tramadol) จะทำให้เกิดภาวะกดการหายใจ ซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันที เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถทราบชนิดและปริมาณสารที่แท้จริงได้
น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 2C-B ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามกฎหมายไทย ผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดสังเคราะห์รูปแบบใหม่ ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาหรือการชักชวนที่อ้างว่าเป็นสารที่ให้ความสนุกสนาน ปลอดภัย หรือแฝงมาในชื่อที่ดูไม่อันตรายอย่าง โคเคนสีชมพู เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ การสูญเสียทรัพย์สิน อนาคต และชีวิตได้ หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
“ยาเสพติดสังเคราะห์อาจมาในรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและเข้าถึงง่าย แต่ทุกชนิดล้วนมีพิษภัยและสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และความมั่นคงของประเทศ การไม่เริ่ม ไม่ลอง ก็จะไม่กลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด และไม่เป็นผู้เสพหน้าใหม่ คือการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด” น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย