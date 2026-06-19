CIB ทลายคอกม้ารังมังกร! จับ"บอสเฟรม"หน.ฝั่งไทย เงินหมุนเวียนร้อยล้าน-พบ ตร.เขมรร่วมเอี่ยว

ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการ "ทลายคอกม้ารังมังกร" เครือข่ายฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปอยเปต เงินหมุนเวียนร้อยล้าน รวบ"บอสเฟรม" หัวหน้าระดับสั่งการฝั่งไทย เผยเจ้าตัวตกใจช็อกจนหามส่ง ICU ยึดตรายางนิติบุคคลกว่า 20 บริษัท พบ ตร.กัมพูชา ร่วมเอี่ยว
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ต.ศุภณัฐ บัณฑิตไทย สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. แถลงข่าวปฏิบัติการ “ทลายคอกม้ารังมังกร” ปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ รวบบอสใหญ่ฝั่งไทย และล่ามข้ามชาติ พร้อมยึดตรายางม้านิติบุคคลกว่า 20 บริษัท
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจากการทลายปาร์ตี้คอกม้าพูลวิลล่า เมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้นตำรวจได้เข้าจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าจำนวน 9 ราย ที่มีพฤติการณ์ตระเวนเก็บเงินสดจากเหยื่อ สร้างความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท จากนั้นได้นำไปสู่การขยายผลในภาคที่ 2 เพื่อทลายขบวนการ “ฟอกเงิน–ฟอกคน” ให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าค้นเซฟเฮาส์คอนโดหรูย่านห้วยขวางและจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 8 ราย ซึ่งพบรูปแบบการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มเทรดหุ้น การซื้อทองคำ และการใช้โรงเรียนสอนภาษาบังหน้าเพื่อทำหน้าที่ “ฟอกคน” ข้ามชาติ โดยมีเงินหมุนเวียนสูงถึงกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน
ด้าน พ.ต.อ.ภคพล กล่าวว่า ล่าสุดในปฏิบัติการนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนเชิงลึกจนสามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้บริหารจัดการเงินดำฝั่งประเทศไทยได้สำเร็จภายใต้ชื่อปฏิบัติการ “ทลายคอกม้ารังมังกร” โดยครั้งนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้จำนวน 10 ราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสัญชาติไทย จีน และกัมพูชา โดยในขณะนี้สามารถจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้แล้ว 4 ราย ประกอบด้วย นายกฤตพัฒน์ หรือเฟรม อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายฝั่งไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสร้างคอกม้า รวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินทั้งหมด โดยรับคำสั่งโดยตรงจากบอสใหญ่ชาวจีนที่มีฐานอยู่ปอยเปต ฝั่งกัมพูชา รายต่อมาคือ นายสิทธิ อายุ 45 ปี ม้าตัวแทนระดับสูง ซึ่งทำหน้าที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามคำสั่งของนายเฟรม และยังให้นายเฟรมใช้ชื่อ เอกสาร รวมถึงบัญชีส่วนตัวในการทำธุรกรรม รายที่สามคือ นายพลธวัฒน์ หรืออาเซน อายุ 33 ปี ทำหน้าที่เป็นล่ามคอยถ่ายทอดคำสั่งจากบอสจีนส่งตรงให้กับนายเฟรม และ น.ส.ณัฐพร อายุ 24 ปี แฟนสาวของนายเฟรม ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหาบัญชีม้าและอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ
พ.ต.อ.ภคพล กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลืออีก 6 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ต้องหารายสำคัญที่ยังหลบหนีคือ อาเทา สัญชาติจีน บอสใหญ่ฝ่ายการเงินซึ่งเปิดบริษัททำหน้าที่รับฟอกเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์ นายเหลาฉง สัญชาติจีน อายุ 35 ปี ทำหน้าที่ควบคุมทีมม้ากดเงินสดและคุมการซื้อทองคำแท่งในประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเชิดเงินหนี และ นายเปรียว สัญชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา ทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกเครือข่ายที่พำนักอยู่ทางฝั่งประเทศกัมพูชา
ส่วน พ.ต.ท.กฤตย์ กล่าวว่า ในการติดตามจับกุมตัว นายกฤตพัฒน์ หรือ เฟรม ผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการหลักระดับสั่งการในประเทศไทย ถือเป็นความท้าทายของชุดสืบสวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์หลบหนีที่รัดกุมและระมัดระวังตัวอย่างมาก โดยใช้วิธีย้ายที่พักไปตามโรงแรมหรูต่าง ๆ เรื่อย ๆ และจะกบดานอยู่แต่ภายในห้องพัก ไม่ยอมออกมาภายนอก ทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้แม่บ้านของโรงแรมเข้ามาทำความสะอาดห้องพักโดยเด็ดขาด ในส่วนของการทำธุรกรรมจะใช้บุคคลอื่นทำแทนทั้งหมด รวมถึงการใช้ซิมโทรศัพท์มือถือที่เป็นชื่อของผู้อื่นมากกว่า 10 หมายเลข สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ แม้กระทั่งการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ก็จะใช้วิธีให้ไปส่งยังสถานที่อื่นเพื่อตบตาและป้องกันการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พ.ต.ท.กฤตย์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนได้แกะรอยในทางลับจนกระทั่งพบว่านายเฟรมได้พำนักอยู่ร่วมกับนายสิทธิ ซึ่งเป็นนอมินีคนสำคัญ โดยกบดานอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านหลังสวน เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกเข้าจับกุมตัวไว้ได้ จากการตรวจค้นตัวนายเฟรมและภายในห้องพัก พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวนกว่า 70 เม็ด ซึ่งในวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกุมนั้น นายเฟรมเกิดอาการตกใจสุดขีดจนเกิดภาวะช็อกหมดสติล้มลงไปกับพื้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อนำตัวส่งรักษาที่ห้อง ICU เป็นเวลานานหลายวัน จนกระทั่งแพทย์ระบุว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปฏิบัติการครั้งนี้ นอกเหนือจากการจับกุมผู้ต้องหารายต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถตรวจยึดตรายางและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทได้มากกว่า 20 บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายของนายเฟรม เพื่อใช้ในลักษณะ “ม้านิติบุคคล” และใช้เป็นช่องทางหลักในการนำเงินดำที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านบัญชีบริษัท
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังตรวจพบพฤติการณ์การนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหาย โอนเข้าไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน ก่อนจะกระจายเงินออกไปยังบัญชีม้าในแถวถัดไป ซึ่งการตรวจพบเส้นทางดังกล่าวได้นำไปสู่การสืบสวนและดำเนินคดีกับกลุ่มบัญชีม้าอีกจำนวน 28 ราย ที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการช่วยฟอกเงินให้กับขบวนการนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป