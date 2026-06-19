CIB บุกรวบบอสจีนเทา! เจ้าพ่อแชร์ลูกโซ่ "ACE" หนีคดีโกงหมื่นล้านซุกไทย

CIB ขยายผลทลายเครือข่ายนอมินี ตามรวบบอสจีนเทาเจ้าของแพลตฟอร์มแชร์ลูกโซ่ "ACE" ตุ๋นเหยื่อแดนมังกร 4.6 แสนราย มูลค่าความเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทพรางตัวถือพาสปอร์ต 5 สัญชาติหนีซุกไทย
วันนี้ ( 19 มิ.ย. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.ท.อรรถวิทย์ สุขทัศน์ รอง ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.นุกูล ใจอารี สว.กก.4 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตม.จว.สมุทรปราการ ร่วมกันจับกุม นายจวี ( MR.JU) อายุ 39 ปี สัญชาติจีน โดยกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay)” ได้ที่บริเวณที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
สืบเนื่องจากชุดสืบสวน กก.4 บก.ป. ได้ทำการขยายผลขบวนการ "นอมินี" กลุ่มทุนจีนเทาที่ให้คนไทยถือหุ้นแทน เพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินมูลค่าสูง เช่น บ้านหรูในหมู่บ้านแพง ๆ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 338/2569 เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักหรูในพื้นที่ ม.6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งมี นายจวี มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทไทยแห่งหนึ่งอยู่ จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า นายจวี เป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว หลังสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้ส่งหนังสือด่วนถึงกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ระบุว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่มีหมายจับของทางการจีน ในคดีฉ้อโกงประชาชน และขอให้ทางการไทยช่วยจับกุมเพื่อส่งตัวกลับไปดำเนินคดี
จากรายงานของทางการจีนระบุว่า นายจวี พร้อมพวก รวม 3 คน ได้ร่วมกันเปิดแพลตฟอร์มการลงทุนทางการเงินออนไลน์ชื่อ "ACE" มาตั้งแต่ปี 2561 โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบหลายชั้น (MLM) หรือ "แชร์ลูกโซ่" จัดสัมมนาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อระดมทุน โดย นายจวี ทำหน้าที่เป็นมันสมองในการพัฒนาระบบและดูแลแพลตฟอร์มทั้งหมด โดยมีเหยื่อหลงเชื่อลงทะเบียนใช้งานสูงถึง 469,767 คน มีการโกงเงินลงทุนจากสมาชิกไปมากถึง 2,300 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยราว 11,000 – 12,000 ล้านบาท ก่อนที่ นายจวี จะเชิดเงินก้อนโตหนีมากบดานในประเทศไทย
จากการตรวจค้นพบว่า นายจวี มีเอกสารการทำพาสปอร์ตและบัตรประชาชนของประเทศต่าง ๆ รวมกันถึง 5 ประเทศ ประกอบด้วย วานูอาตู, ปารากวัย, เมียนมา, เกรนาดา และจีน นอกจากนี้ยังยึดของกลางรวม 18 รายการ อาทิ วัตถุคล้ายทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 2 แท่ง,บัตรเครดิต วีซ่า Thailand Elite และบัตรเดบิต ธ.กสิกรไทย ในชื่อ MR.JU ZHIXIANG, โทรศัพท์มือถือ iPhone 16 Pro และ iPhone 13, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, บัตรประจำตัวประชาชนและธนบัตรประเทศวานูอาตู, บัตรอนุญาตทำงานประเทศกัมพูชา,เงินสดสกุลต่างประเทศ ทั้งดอลลาร์สหรัฐ และริงกิตมาเลเซีย อีกจำนวนหนึ่ง
เบื้องต้นจากการสอบสวน นายจวี ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทำบันทึกจับกุมที่ สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อดำเนินคดีในข้อหา Overstay ก่อนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการจีน เพื่อส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป