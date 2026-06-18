ผบก.น.9 เปิดศูนย์รับแจ้งคดีออนไลน์ สน.เพชรเกษม พร้อมคืนเงินเยียวยาผู้เสียหายนับล้านบาท

วันนี้ (18 มิ.ย) พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รอง ผบก.น.9 กต.ตร. ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.เพชรเกษม ร่วมเปิดศูนย์สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (คดีออนไลน์) ของ สน.เพชรเกษม โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชราทร เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เกจิชื่อดัง ทำพิธีเจิมอาคารดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล
พล.ต.ต.สามารถ ผบก.น.9 กล่าวว่าสืบเนื่องจากทาง สน.เพชรเกษม มีคดีฉ้อโกงออนไลน์ที่รับแจ้งผ่านระบบ 1441 และที่ประชาชนมาแจ้งความด้วยตนเองที่ สน.เป็นจำนวนมาก จากเดิมมีห้องรับแจ้งความอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร สน.ฯ ซึ่งมีพื้นที่คับแคบ และประชาชนที่มาแจ้งความไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากผู้เสียหายบางท่านมีอายุเยอะ การเดินขึ้นลงอาคารเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทาง สน.เพชรเกษม พิจารณาแล้วเห็นว่ามีอาคารร้างไม่ได้ใช้สอย ปล่อยทิ้งไว้ข้างบริเวณ สน.ฯ เป็นเวลานานหลายสิบปี จึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงอาคารดังกล่าวขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
ทั้งนี้ได้มีภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้ รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประจำสำนักงาน เพื่อใช้บริการประชาชน ถือว่าเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน และวันนี้ก็เป็นความโชคดีที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชราทร หรือเจ้าคุณโชคดี จากวัดไก่เตี้ย ได้มาทำพิธีเจิมอาคารให้เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังถือเป็นความโชคดีและเป็นความใส่ใจของเจ้าหน้าทีตำรวจที่ได้ช่วยการรวบรวมพยานหลักฐาน มีการติดตามอายัดเงินที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงคืนให้กับผู้เสียหายจำนวน 4 ราย เป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาท ซึ่งทาง สน.เพชรเกษมเอง ก็ได้มีการติดตามคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้อย่างต่อเนื่อง ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
นางสาวจิตรา (นามสมุติ) หนึ่งในผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนกล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเงินคืนในวันนี้ แม้จะไม่ได้คืนทั้งหมด ซึ่งตอนแรกที่ถูกหลอกคิดว่าไม่ได้เงินคืนแน่นอน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าอาจได้รับเงินคืน เพราะมีเงินบางส่วนอายัดไว้ได้ทัน ตนเองก็ภาวนาและติดตามมาตลอด จนวันนี้ที่ได้เงินคืน รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม เป็นอย่างยิ่ง
ด้าน นางสาวนาง (นามสมมุติ) เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายในวันนี้ กล่าวว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเงินไปหลายล้านบาท ซึ่งตอนแรกก็ทำใจแล้วว่าไม่ได้เงินคืนแน่ๆ แต่โชคดีที่มาแจ้งความ ที่ สน.เพชรเกษม พนักงานสอบสวน แจ้งว่าสามารถติดตามอายัดบัญชี และมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไว้หลายสิบคน ได้มีการคืนเงินให้กับตนเองหลายครั้ง ครั้งนี้ตนได้รับเงินคืน อีกจำนวน 200,000 บาท ซึ่งทั้งหมดตนได้รับคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
ขณะที่ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม กล่าวว่า พร้อมน้อมรับนโยบายผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนคดีฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งที่ผ่าน สน.เพชรเกษม มีการรับแจ้งคดีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ได้กำชับให้พนักงานสอบสวน และฝ่ายสืบสวนติดตามดำเนินคดี เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายทุกกรณี โดยเฉพาะการอายัดบัญชีเพื่อตามคืนเงินให้กับผู้เสียหาย ซึ่งที่ผ่าน สน.เพชรเกษมได้มีการติดตามเงินคืน ผู้เสียหายเป็นจำนวมาก และกระทำต่อเนื่องมากตลอด
"โดยเฉพาะการเปิดศูนย์ฯในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวจริงๆ และทำให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหาย ถือว่าเป็นสร้างบุญสร้างกุศลในวาระคล้ายวันเกิดของผมเอง และ หากประชาชนท่านใด พบเห็น หรือมีเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ เกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย หรือพบการมั่วสุม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สน.เพชรเกษม หรือโทรศัพท์ 02-455-1718." พ.ต.อ.ปราโมทย์ กล่าว.