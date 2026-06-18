ตร.ไล่ยิงสกัดรถมนุษย์ป้าเมาป่วน ขโมยพัสดุปลาเค็ม 7 กก. แหกไม้กั้นป้อมยามหนี

ระทึกตำรวจยิงยางสกัดป้าฟอร์จูนเนอร์ เมาขโมยพัสดุปลาเค็ม 7 กก.ในหมู่บ้าน พุ่งชนไม้กั้นหนี อ้างเบื้องสูงเป็นเจ้าของหมู่บ้าน
วันนี้ (18 มิ.ย.69) เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. พ.ต.ท.อิศราณุวัฒน์ ธนทรัพย์ทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจได้รับแจ้งเหตุบุคคลต้องสงสัยก่อเหตุลักทรัพย์และพยายามหลบหนีด้วยรถยนต์ ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น ก่อนจะขับหลบหนีมายัง บริเวณปากซอยพิบูลสงคราม 9 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงประสานกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเทา ทะเบียน ฌบ 7154 กรุงเทพมหานคร ถูกเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยร่วมกันปิดล้อมสกัดกั้นไว้ โดยมีนายศักดิ์ชาย ชัยศิริ อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นผู้ชี้เป้าและติดตามรถคันดังกล่าวมา
เจ้าหน้าที่ได้เรียกให้ผู้ขับขี่ ซึ่งต่อมาทราบชื่อคือ นางสาวสุกัลยา งอมสงัด ฮุสสโตล อายุ 52 ปี ลงจากรถเพื่อแสดงตัว แต่ผู้ขับขี่ไม่ให้ความร่วมมือ กลับเร่งเครื่องยนต์และหักพวงมาลัยพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางรถเพื่อหยุดยั้งการหลบหนี พร้อมใช้ไฟฉายทุบกระจกด้านคนขับ เนื่องจากรถติดฟิล์มสีเข้มจนไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวภายในรถได้
ภายหลัง นางสาวสุกัลยา ยอมลงจากรถ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและตรวจสอบภายในรถ พบขวดสุราที่ดื่มหมดแล้วจำนวน 2 ขวด และกล่องพัสดุอีก 1 กล่อง บรรจุเป็นปลาเค็มปลากุเลา 7 กก. พร้อมรถยนต์ ก่อนเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเป่าแอลกอฮอล์ขึ้น 98 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และทำการแจ้งข้อกล่าวหา 1.ลักทรัพย์ 2.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน 3.ขับรถในขณะดื่มสุรา ก่อนจะประสานนำส่งตัวต่อสน. ประชาชื่น
จากการสอบถาม นายศักดิ์ชาย ผู้แจ้งเหตุ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยได้ขับรถเข้าไปภายในหมู่บ้านกลางกรุงเวียนนา รัชวิภา ซึ่งตนปฏิบัติหน้าที่เป็น รปภ.อยู่ โดยหญิงคนดังกล่าวขับรถเข้าไปจอดบริเวณสโมสรภายในหมู่บ้าน ก่อนหยิบพัสดุออกมาในลักษณะต้องสงสัย ทาง รปภ.จึงช่วยกันเฝ้าสังเกตและพยายามสกัดกั้น พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประชาชื่น ให้เข้าตรวจสอบ แต่ระหว่างนั้นหญิงคนดังกล่าวได้ขับรถพุ่งชนไม้กั้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านจนได้รับความเสียหาย ก่อนขับรถหลบหนีออกมา
นายศักดิ์ชาย ยังระบุอีกว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้เคยเข้ามาภายในหมู่บ้านหลายครั้งจนเป็นที่คุ้นตา ทำให้ทุกครั้งที่เข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูพฤติกรรมอยู่ตลอด อีกทั้งยังเคยมีประวัติก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนและมีพฤติกรรมโวยวายกับเพื่อนบ้านในพื้นที่ด้วย
ขณะที่นางสาวสุกัลยา อยู่ในอาการคล้ายมึนเมา พูดจาวกวนและให้การสับสน โดยอ้างว่ามีคนปาระเบิดใส่ตน พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของหมู่บ้านดังกล่าว และคนในหมู่บ้านเป็นลูกน้องทั้งหมด อีกทั้งยังยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นของตนเอง รวมถึงอ้างว่าเป็นเจ้าของห้างแม็คโคร และทำงานอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ นอกจากนี้ยังยอมรับว่าได้ดื่มสุรา “เสือดำ” ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนเรื่องคดีจะหาทนายความเอาเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามีหนึ่งคนได้ยิงที่ยางรถยนต์ส่วนอีกคนได้ยิงมาที่กระจกของตน หลายนัดเสียง ปุ้ง ปุ้ง