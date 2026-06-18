ป.จับอดีต นช.ฆ่าคนตาย รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลฯโกงเหยื่อ 2 แสน

ตำรวจกองปราบบุกรวบอดีตนักโทษฆ่าคนตาย ผันตัวรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์โกงเงินเหยื่อกว่า 2 แสน ขณะเตรียมหนีไปพึ่งผ้าเหลืองบวช
วันนี้ ( 18 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. ได้สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.วรพล เลิศวิริยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายเทพศิริ อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดระยอง ที่ 388/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค.68 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ " ได้ที่บริเวณริมถนนช้างเอราวัณ 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจาก นายเทพศิริ ผู้ต้องหารายนี้ เพิ่งพ้นโทษในคดีฆ่าผู้อื่นมาจากเรือนจำจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา เมื่อออกมาแล้วไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง จนกระทั่งมีหน้าม้ามาติดต่อให้เปิดบัญชีธนาคาร แลกกับเงินค่าจ้างบัญชีละ 1,000 บาท ด้วยความอยากได้เงินมาใช้จ่าย จึงยอมเปิดไปถึง 5 บัญชี ก่อนส่งมอบให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นำไปใช้หลอกเหยื่อโอนเงิน มูลค่าความเสียหายทะลุกว่า 229,500 บาท
จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่า หลังจากรู้ตัวว่ามีหมายจับติดตัว นายเทพศิริได้วางแผนเตรียมจะเข้าพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ เพื่อหวังจะใช้ผ้าเหลืองในการพรางตัวหลบหนีคดี กระทั่งตำรวจกองปราบฯ สามารถจับกุมตัวไว้ได้ขณะเตรียมเดินทางกลับบ้านเกิด
สอบสวนเบื้องต้น นายเทพศิริ ให้การรับสารภาพว่า รับจ้างเปิดบัญชีจริง เนื่องจากหน้ามืดและต้องการเงินมาใช้จ่าย โดยไม่คาดคิดว่าจะถูกนำไปใช้หลอกลวงคนอื่น จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป