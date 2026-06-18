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ปอศ.จับ กก.บริษัทประมูลรถ เปิดเพจตุ๋นเหยื่อ เสียหายรวม 10 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจ ปอศ.ตามรวบ กรรมการบริษัทประมูลรถเมืองนนทบุรี เปิดเพจตุ๋นเหยื่อโอนเงิน 20 ราย เสียหายรวม 10 ล้าน

​วันนี้ (18 มิ.ย.)พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.ภัทราวุธ ดำราษฎร์ ปรท.สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.สุดใจ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ” ได้ในพื้นที่แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

​ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2568 ผู้ต้องหาได้เปิดบริษัทบังหน้า อ้างประกอบกิจการประมูลซื้อ-ขายรถยนต์ทุกชนิดในพื้นที่ จ.นนทบุรี แถมยังสร้างโพรไฟล์ดูดีน่าเชื่อถือ มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 10 ล้านบาท จากนั้นได้เปิดเพจเฟซบุ๊กชักชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมประมูลรถยนต์ราคาถูก จนมีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก แต่พอเหยื่อชนะประมูลและโอนเงินให้ครบ กลับไม่ยอมส่งรถให้

ต่อมา มีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันกว่า 20 ราย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ซึ่งหนึ่งในนั้น เป็นเจ้าของเพจดังที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน รวมมูลค่าความเสียหายในขณะนี้พุ่งทะลุเกิน 10 ล้านบาท คาดว่ายังมีเหยื่อที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีกหลายราย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.3 บก.ปอศ. แกะรอยจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หนีกบดานอยู่ในพื้นที่ห้วยขวาง กรุงเทพฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด

สอบสวนเบื้องต้น น.ส.สุดใจ ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไป



ปอศ.จับ กก.บริษัทประมูลรถ เปิดเพจตุ๋นเหยื่อ เสียหายรวม 10 ล้าน
ปอศ.จับ กก.บริษัทประมูลรถ เปิดเพจตุ๋นเหยื่อ เสียหายรวม 10 ล้าน