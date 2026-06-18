ปอศ.จับ กก.บริษัทประมูลรถ เปิดเพจตุ๋นเหยื่อ เสียหายรวม 10 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.ตามรวบ กรรมการบริษัทประมูลรถเมืองนนทบุรี เปิดเพจตุ๋นเหยื่อโอนเงิน 20 ราย เสียหายรวม 10 ล้าน
วันนี้ (18 มิ.ย.)พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.ภัทราวุธ ดำราษฎร์ ปรท.สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.สุดใจ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ” ได้ในพื้นที่แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2568 ผู้ต้องหาได้เปิดบริษัทบังหน้า อ้างประกอบกิจการประมูลซื้อ-ขายรถยนต์ทุกชนิดในพื้นที่ จ.นนทบุรี แถมยังสร้างโพรไฟล์ดูดีน่าเชื่อถือ มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 10 ล้านบาท จากนั้นได้เปิดเพจเฟซบุ๊กชักชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมประมูลรถยนต์ราคาถูก จนมีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก แต่พอเหยื่อชนะประมูลและโอนเงินให้ครบ กลับไม่ยอมส่งรถให้
ต่อมา มีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันกว่า 20 ราย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ซึ่งหนึ่งในนั้น เป็นเจ้าของเพจดังที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน รวมมูลค่าความเสียหายในขณะนี้พุ่งทะลุเกิน 10 ล้านบาท คาดว่ายังมีเหยื่อที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีกหลายราย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.3 บก.ปอศ. แกะรอยจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หนีกบดานอยู่ในพื้นที่ห้วยขวาง กรุงเทพฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด
สอบสวนเบื้องต้น น.ส.สุดใจ ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไป