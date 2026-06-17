ศาลให้ฝากขัง 3 ผู้ต้องหา ฆ่าอำพรางศพพ่อค้ากัญชา โกรธเรื่องนาฬิกาหาย-โพสต์เฟซบุ๊กประจาน

ตร.ดอนเมือง หิ้ว 3 ผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพพ่อค้ากัญชา โกรธแค้นแจ้งความ-โพสต์เฟซบุ๊กประจานแอบขโมยนาฬิกา ไปฝากขัง ศาลพิจาณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. พนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้ควบคุมตัว นายศุภกร จีนศรี อายุ 27 ปี ชาว จ.ปทุมธานี นายกฤตธนัท ภูมิชัยกับ อายุ 24 ปี ชาว กทม.และ นาย ชยพล ชัยศรี อายุ 27 ปี ชาว จ.ลพบุรีผู้ต้องหาที่ 1-3 ตามหมายจับศาลอาญา คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย มาขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 -29 มิ.ย.2569 ในชั้นสอบส่วนผู้ต้องหาที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนผู้ต้องหาที่ 2-3ให้การปฏิเสธ
คำร้องฝากขังระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 21.37 - 23.30 น. นายศุภกร นายกฤตธนัท และนายชยพล ผู้ต้องหามีปากเสียงกับนายชัยสิทธิ์ ขันทะหรือโป๊ย อายุ 34 ปี พ่อค้ากัญชา เรื่องที่นายชัยสิทธิ์ แจ้งความดำเนินคดีว่า นายกฤคธนัท ขโมยนาฬิกาของนายชัยสิทธิ์ จนมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง หลังจากนั้นนายชัยสิทธิ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กประจาน ทั้งนี้นายศุภกรได้ผลักนายชัยสิทธิ์ ผู้ตายล้มลงไปนอนหงายบนโซฟา แล้วนายศุภกรนั่งคร่อมร่างนายชัยสิทธิ์ไว้ ก่อนใช้อาวุธมีดปลายแหลม ความยาว 30 เซนติเมตร จ้วงแทงไปที่กลางหน้าอกนายชัยสิทธิ์ จำนวน 1 ครั้ง แล้วดึงมีดออก ทำให้เลือดพุ่งออกมา ซึ่งนายภูวนัย สุขทอง จึงเข้าไปห้ามนายศุภกร ในเวลานั้นนาย กฤตธนัท และนายชยพล ที่มาด้วยกันกับนายศุภกร ได้เข้ามาล็อกแขนของนายฏวนัยฯ คนละข้าง เพื่อไม่ให้นายฎวนัย เข้าไปยุ่ง ขณะที่นายศุภกรจะจัวงแทงนายชัยสิทธิ์ซ้ำอีก แต่นายภูวนัยได้ตะโกนบอกว่าพอแล้ว นายศุภกรจึงไม่ได้แทงนายชัยสิทธิ์อีก แต่ก็ทำให้นายชัยสิทธิ์เสียชีวิต จากนั้นผู้ต้องหาใต้ช่วยกันยัดศพผู้ตาย ใส่ในกล่องลังพลาสติกสีน้ำเงินขนาดใหญ่ แล้วใส่ในกระบะดินเพาะปลูกกัญชา เอาดินกลบลังพลาสติกไว้ ในห้องพักชั้น 2 ของบ้าน เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 353/245 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ภายหลังเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตอนเมือง จับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ได้พร้อมของกลาง 1.เสื้อยืดคอกลมมีลาย สีดำ จำนวน 1 ตัว 2.รองเท้าผ้าใบยี่ห้อ ADIDAS สีแดง แถบขาว จำนวน 1 คู่ 3.ทีวี ยี่ห้อ LG ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 4. พัดลม ขนาด 18 นิ้ว 5. ต้นกัญชา จำนวน 67 ต้น (ทรัพย์สินของ นายชัยสิทธิ์ ขันทะ ผู้เสียชีวิต) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 110 สีแดง จำนวน 1 คัน อาวุธมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุ จำนวน 1 ด้าม และทรัพย์สินอื่น รวม 26 รายการ นอกจากนี้มารดาผู้ตายได้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านดังกล่าวพบว่าทรัพย์สินสูญหายไปรวม 103,250 บาทจึงแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 3 คน
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย , พาอาวุธ(มีด) ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร,ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม , เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารใดของผู้อื่น(บัตรประจำตัวประชาชน) ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน" จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมืองดำเนินคดีตามกฎหมาย
ท้ายคำร้องยังระบุว่า พนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้สอบสวนผู้ต้องหาจะครบกำหนด 48 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ เนื่องจากจะต้องรอสอบปากคำพยานอีก 5 ปาก รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง รอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา รอรายงานชันสูตรศพ และอื่นๆ จึงขออำนาจศาลฝากขัง และคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ยากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลัง
ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้