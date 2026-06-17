ลูกสาวร้อง อุบัติเหตุรถชน 4 คันทำพ่อดับ ผ่านมา 3 เดือน ตร.ยังไม่สรุปคดีใครผิด

ลูกสาวเข้าร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนกัน 4 คันรวด แต่ผ่านมา 3 เดือน ตำรวจยังสรุปคดีหาคนผิดไม่ได้
วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอด น.ส.หนึ่งฤทัย คนบุญ อายุ 25 ปี เดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด และนายนิรันดร์ เกแง้ว ผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เนื่องจากนายเทพสิทธิ์ คนบุญ อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นบิดา มีอาชีพขายผลไม้ไหว้เจ้า และได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถชนกัน 4 คันรวด มีผู้บาดเจ็บ 3 คน เหตุเกิดตั้งแต่เวลา 03.58 น. วันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา บริเวณทางเชื่อมยกระดับพระราม 9 ลงศรีนครินทร์ แขวงและเขตสวนหลวง กทม. ซึ่งผ่านมา 3 เดือน ตำรวจยังสรุปคดีไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก ให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่ติดต่อกัน 3 สน. ยังหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในคดีนี้ไม่ได้ ขอให้ใจเย็นๆ และรอก่อน
น.ส.หนึ่งฤทัย ลูกสาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ทราบว่า ในวันเกิดเหตุ แรกเริ่มเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกัน 2 คันก่อน รถยกระบะของพ่อตนไปชนท้ายรถคันแรก คือรถยนต์อีซูซุ มิวเอ็กซ์ คนขับเป็นอัยการ (ตั้งข้อสงสัยว่ารถคันแรกอาจมีการเปลี่ยนช่องทางกระทันหัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น จากนั้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันที่ 3 พุ่งชนรถกระบะของพ่อตนเสียหลักพลิกตะแคงขวางถนน ก่อนที่รถแท็กซี่สีขาวคันที่ 4 จะพุ่งชนรถกระบะของพ่อตนกลางคันยังแรง เป็นเหตุให้พ่อเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากระยะเวลาเกิดเหตุทั้งหมดนั้นใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่ในตอนเกิดเหตุรถชน 3 คันแรกมีรถของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมายังที่เกิดเหตุ แต่ไม่ได้มีการกั้นเป็นพื้นที่อันตราย ทำให้รถคันที่ 4 พุ่งเข้าชนซ้ำอีก
น.ส.หนึ่งฤทัย กล่าวอีกว่า ตอนแรกไม่รู้ว่าพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ต้องไป ตรวจสอบเส้นทางที่พ่อเคยใช้เดินทาง แล้วสอบถามตำรวจทราบว่าพ่อประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากทม. ก่อนถึงทางลงถนนพระราม 9 ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยไม่มีตำรวจแจ้งมายังญาติเลย
หลังเกิดเหตุวันเดียวกันได้ไปติดต่อกับสน.ประเวศ ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และพนักงานสอบสวนได้เรียกให้มาสอบปากคำวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา แล้วบอกว่าจะส่งเรื่องไปยัง สน.ทางหลวง 1 กก.8 บก.ทล. เวลาล่วงเลยผ่านไปยังไม่ได้รับคำตอบว่า ตำรวจหน่วยไหนเป็นผู้ดูแลทำคดี ทุกวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดี ทำบุญพ่อ 100 วันไปแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าคดี อีกทั้งรถกระบะของพ่อยังส่งเข้าซ่อมไม่ได้ เนื่องจากเป็นประกันภัยชั้น 3 ถ้ามีความผิดต้องซ่อมรถ เมื่อสอบถามไปยังบริษัทประกันภัยได้รับคำตอบว่าต้องรอพนักงานสอบสวนสรุปคดีก่อน มาร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดเพื่อช่วยประสาน ตรวจสอบว่าหน่วยงานใดกันแน่ที่จะต้องรับผิดชอบในคดีนี้
ด้านนายนิรันดร์ ระบุว่า การเกิดอุบัติเหตุที่เป็นคดี พ.ร.บ.จราจร ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ ตำรวจทางหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งข้อหาและสั่งปรับตามอัตราโทษ แต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่มีผู้เสียหายและผู้บาดเจ็บจะต้องเป็นตำรวจท้องที่ดำเนินการสอบสวนทำคดี โดยจะประสานไปยังผู้กำกับการ สน. ประเวศ เพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป เพราะอยากให้คดีมีความคืบหน้าเพื่อผู้เสียหายจะได้ไม่เสียโอกาสในเรื่องของการเยียวยาต่างๆ