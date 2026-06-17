บุกตรวจฉี่ 97 นักดับเพลิงสระบุรี พบ 5 รายเสพ "เค-แฮปปี้วอเตอร์" สั่งฟันวินัย-ให้ออกราชการไว้ก่อน

MGR Online - ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียน! ลุยตรวจปัสสาวะนักดับเพลิงสระบุรี แจ็คพอตตรวจเจอ 5 ลูกจ้างเสพ "เค-แฮปปี้วอเตอร์" รับสารภาพแต่ไม่ให้การซัดทอด
วันนี้ (17 มิ.ย.) สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคน ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 11 จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 สำนักงาน ปปส. ภาค 1 บูรณาการกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลหนึ่ง ใน จ.สระบุรี (ฝ่ายป้องกันฯ) แบบยกสถานี รวมทั้งสิ้น 97 ราย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. สายด่วน 1386 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งชื่อ นายนิว มีพฤติการณ์ลักลอบเสพยาเสพติดประเภทเคตามีนอยู่ประจำภายในศูนย์ดับเพลิง อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา สร้างความไม่สบายใจและหวั่นเกิดอันตรายต่อชุมชนเป็นอย่างมาก
หลังรับแจ้งเหตุ ปปส.ภ.1 ไม่นิ่งนอนใจ ได้ทำการสืบสวนจนทราบชื่อจริงคือ นายณัฐพงศ์ อายุ 34 ปี เป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายปกครอง ในวันที่ 15 มิ.ย. เพื่อวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรทันทีในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
ผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด 97 ราย พบว่า 92 ราย มีผลตรวจเป็นลบ (ไม่พบสารเสพติด) แต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบปัสสาวะมีสารเสพติดจำนวน 5 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 1. นายณัฐพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี (บุคคลตามเรื่องร้องเรียน) ยอมรับว่าเสพเคตามีน , 2. นายสมภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ยอมรับว่าเสพเคตามีน , 3. นายประสพสุข (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ยอมรับว่าเสพเคตามีน , 4. นายสุรชิต (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ยอมรับว่าเสพคีตามีน และ 5. นายธฌา (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ยอมรับว่าเสพแฮปปี้วอเตอร์ (Happy Water) ยาเสพติดประเภทปาร์ตี้ดรัก
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อน โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริง แต่ยังคงไม่ยอมซัดทอดถึงแหล่งที่มา
สำหรับมาตรการลงโทษ เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวทั้ง 5 ราย ให้ทางสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอน นอกจากนี้ หน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการตามคำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) ที่ 5/2546 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2546 โดยให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันที
ต่อมา ปปส.ภ.1 ได้ประสานข้อมูลร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (ภ.จว.สระบุรี) และฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรี เพื่อเร่งสืบสวนขยายผลทางเทคโนโลยีและเส้นทางการเงิน ล่าตัวเอเย่นต์ผู้จำหน่ายคีตามีนและแฮปปี้วอเตอร์ในเครือข่ายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ยุทธการตัดเนื้อร้าย ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายเข้มงวดของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ประกอบกับข้อสั่งการเด็ดขาดของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่กำชับว่า หากพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด ต้องไม่มีการละเว้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอยืนยัน “1386 ท่านแจ้ง เราจับ ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกปิดบังเป็นความลับสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้ง