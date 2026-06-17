กลุ่มผู้เสียหายร้องสื่อ ฟาร์มเถื่อนหลอกขายลูกสุนัขติดไข้หัด สุดท้ายทยอยตาย 9 ตัว แจ้งความเอาผิดกลับถูกข่มขู่-ฟ้องกรรโชกทรัพย์
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 69 น.ส.วรัญจณี สว่างกาญจน์ หรือสุ อายุ 41 ปี (เสื้อสีดำ) ,น.ส.สุธาสินี ขวัญใจ หรือเซญ่า อายุ 28 ปี (เสื้อสีครีม) ,น.ส.สุรินดา พึ่งไทย หรือฝน อายุ 25 ปี (เสื้อสีดำ-ใส่แว่น) ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย ได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับ ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอัยการจังหวัดนนทบุรี และผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” หลังได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อลูกสุนัขสายพันธุ์ “โกลเดินริทรีฟเวอร์” มาจากฟาร์มแห่งหนึ่งที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แต่ลูกสุนัขที่รับมาจากฟาร์มแห่งนี้ทยอยตายด้วยการติดเชื้อไข้หัด จนล่าสุดตายไปแล้ว 9 ตัว เมื่อถามหาความรับผิดชอบ กลับถูกข่มขู่คุกคาม ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาท และกรรโชกทรัพย์กับผู้เสียหายบางท่าน
น.ส.วรัญจณี หรือสุ (เสื้อสีดำ) กล่าวว่า ตนอยากเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ “โกลเดินริทรีฟเวอร์” จึงเสิร์ทหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบฟาร์มแห่งนี้อยู่ใกล้บ้าน ย่านอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หน้าเพจเฟซบุ๊กของฟาร์มแห่งนี้มีการระบุว่าเป็นสายพันธุ์แท้ สุขภาพดี ตนจึงดูรีวิวเพิ่มเติมประกอบจนตัดสินใจซื้อลูกสุนัข เพศผู้ ราคา 12,000 บาท มีค่าจัดส่งถึงหน้าบ้าน ราคา 800 บาท เมื่อมาถึงพบลูกสุนัขมีน้ำมูกใสๆ ตนจึงสอบถามว่าน้องมีอาการป่วยหรือไม่ เจ้าของฟาร์มแจ้งว่าน้องสุขภาพดี จากนั้นได้มีการใช้อุปกรณ์ตรวจโรคตามซอกหู และปั่นก้นน้อง พร้อมทั้งถ่ายคลิปวีดิโอไว้
ต่อมาพบว่าน้องมีอาการถ่ายเหลวหลายรอบจนตนรู้สึกแปลกใจ รวมถึงมีอาการเดินแปลกๆเหมือนไม่มีเรี่ยวแรง ตนจึงทักไปสอบถามเจ้าของฟาร์ม ซึ่งเขาแจ้งว่าเป็นเพราะเปลี่ยนสถานที่ และได้ให้สูตรอาหารมาบำรุง ต่อมาอาการถ่ายเหลวเริ่มน้อยลงแต่มีอาการอื่นแทรกเข้ามาคือ 1.การหายใจไม่สะดวก 2.มีน้ำมูลเป็นสีเขียว ตนจึงพาน้องไปหาคลินิกรักษาสัตว์ใกล้บ้าน คุณหมอได้ให้น้องรมยา และให้ยาฆ่าเชื้อมากิน แต่เมื่อยาหมดน้องกลับมีอาการแย่ลงอีก ตนจึงพาไปโรงพยาบาลสัตว์และตรวจเอ็กซเรย์พบว่าปอดเป็นฝ้า มีอาการชัก และน้ำลายฟูมปาก ซึ่งน้องอายุเพียง 40 กว่าวันเท่านั้น
ตนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลน้องหลักพันทุกวัน และมีการแจ้งเจ้าของฟาร์มให้ทราบอยู่ตลอด (รวมแล้วประมาณ 18,000 บาท) โดยทุกครั้งที่โทรศัพท์คุยกับเจ้าของฟาร์มจะพยายามถามหาอาการ แต่ตนมองแล้วไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงจริง จนล่าสุดน้องได้แอดมิทที่โรงพยาบาลสัตว์ เจ้าของฟาร์มแอบอ้างว่าเป็นตนเองและโทรศัพท์เข้าไปสอบถามอาการน้องที่โรงพยาบาล มีการอัดเสียงคุณหมอด้วย ซึ่งตอนนั้นคุณหมอยังไม่ได้ระบุอาการไข้หัด เพราะน้องมีหลายโรคและต้องรอผลตรวจ สุดท้ายน้องต้องปั๊มหัวใจก่อนจะเสียชีวิตลง
ตนพยายามถามหาความรับผิดชอบจากเจ้าของฟาร์ม แต่ถูกปฏิเสธ ตนจึงนำข้อมูลไปโพสต์เตือนภัยบนเฟซบุ๊ก พบว่ามีลูกสุนัขอีกหลายตัวที่ติดไข้หัดและเสียชีวิตเหมือนของตน รวมทั้งหมดประมาณ 9 ตัว โดยมีผู้เสียหายติดต่อตนเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่มองว่าฟาร์มแห่งนี้ไม่ปกติ เมื่อสอบถามความรับผิดชอบ ทางเจ้าของฟาร์มได้แจ้งว่าไม่มีการรับประกันสำหรับไข้หัด และมีการรับประกันลูกสุนัขแค่ 7 วันเท่านั้น อีกทั้งยังโทษว่าที่น้องเป็นแบบนี้เพราะพวกตนเลี้ยงสุนัขไม่ดี มีสุนัขตัวอื่นเลี้ยงรวมอยู่ด้วย และโรงพยาบาลตรวจไม่ดี
จากการพูดคุยกับผู้เสียหายหลายๆคน พบว่าทางเจ้าของฟาร์มจะปัดความรับผิดชอบคล้ายๆกัน ซึ่งตนรู้สึกเสียใจเพราะโรคไข้หัดไม่สามารถรักษาให้หายได้ วันนี้ตนมาร้องเรียนกับ ดร.แก้ว เพราะอยากให้เจ้าของฟาร์มรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ควรเคลียร์ฟาร์มของตัวเองก่อนที่จะปล่อยลูกสุนัขออกมาขาย ปัจจุบันทราบว่าฟาร์มแห่งนี้ขายลูกสุนัขไปแล้วกว่า 80 ตัว ทั้งที่ไม่ควรขายเพราะในฟาร์มยังมีเชื้อโรคอยู่ สามารถนำเชื้อไข้หัดมาแพร่กระจายได้ อยากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
น.ส.สุธาสินี หรือเซญ่า (เสื้อสีครีม) กล่าวว่า ตนเห็นเจ้าของฟาร์มไลฟ์ขายลูกสุนัขบนติ๊กต็อก รู้สึกถูกชะตาจึงตัดสินใจซื้อ 1 ตัว เพศเมีย ราคา 9,900 บาท และไปรับที่หน้าฟาร์มเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา วันแรกน้องมีอาการถ่ายเหลว มีน้ำมูกใสๆ หายใจติดขัด ซึ่งทางฟาร์มแจ้งว่ามีการถ่ายพยาธิ การถ่ายเหลวจึงปกติ ผ่านไป 2 วัน น้องมีไข้ขึ้นสูง ตนจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ คุณหมอได้ฉีดยามาให้แต่ไม่ได้ตรวจโรคหัด เพราะยังมีอาการไม่เยอะ ซึ่งตนได้เลี้ยงน้องต่อมาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ พบว่ามีตุ่มใสขึ้นที่บริเวณท้อง พอครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 คุณหมอได้สังเกตอาการจึงจับตรวจไข้หัดและพบว่าน้องเป็นจริง จากนั้นตนจึงได้แจ้งเจ้าของฟาร์มซึ่งเขาแนะนำให้ตนใช้ไฮเตอร์เช็ดล้างทำความสะอาด ตนไม่มีความรู้จึงหลงเชื่อ และมองว่าอาจจะแจ็คพ็อตที่เราเอง
อยู่มาวันนึงน้องมีอาการขากระตุก ซึ่งเกี่ยวกับโรคหัดขึ้นสมอง ตนจึงพาน้องไปหาหมอเรื่อยๆ จนแฟนตนไปเห็นโพสต์ในโซเชี่ยลของพี่สุ จึงทักไปสอบถามและพบว่าเราซื้อลูกสุนัขมาจากฟาร์มเดียวกัน แฟนตนจึงโทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าของฟาร์มว่าอาการไข้หัดติดมาจากที่ฟาร์มใช่หรือไม่ เพราะผลตรวจจากโรงพยาบาลมีระบุระยะฟักตัวของไข้หัดซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนที่ตนจะซื้อแล้ว
ต่อมา เจ้าของฟาร์มทราบว่าผู้เสียหายหลายคนได้มีการรวมกลุ่มและพูดคุยกัน จากนั้นจึงได้โทรมายื่นข้อเสนอให้กับตนว่าหากน้องตาย จะให้ลูกสุนัขใหม่พร้อมตรวจโรคให้เรียบร้อย แต่ตนปฏิเสธเพราะขณะนั้นน้องยังไม่ตาย และรู้สึกรัก ผูกพันธ์กับน้องไปแล้ว จึงขอดูแลรักษาเอง วันต่อมาเจ้าของฟาร์มโทรมาบอกว่าไม่โอเคที่เห็นแฟนตนไปคอมเมนต์ในโซเชี่ยล จึงขอโลเคชั่นเพื่อมาเอาน้องคืน พร้อมคืนเงิน 100% ตนกับแฟนยืนยันที่จะไม่คืน แต่เปลี่ยนเป็นขอค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงิน 4,000 บาท (ณ เวลานั้น) แทน แต่กลายเป็นว่าเจ้าของฟาร์มปฏิเสธ สุดท้ายน้องเริ่มมีอาการชัก ตนได้แจ้งอาการน้องกับเจ้าของฟาร์ม แต่เขากลับไม่พอใจ และข่มขู่ตนว่า “ขอคืนไม่ยอมคืน หลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมาย” ตนจึงเลิกคุย
จากนั้นน้องได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนรู้สึกเสียใจ แต่ที่เสียใจมากกว่านั้นคือสงสารน้อง และลูกสุนัขตัวอื่นๆที่ติดไข้หัด ยิ่งทราบว่ามีผู้เสียหายคนอื่นๆอีกยิ่งรู้สึกแย่ เพราะลูกสุนัขทุกตัวมีชีวิต แต่เจ้าของฟาร์มทำเหมือนการซื้อ-ขายของทั่วๆไป ตนอยากให้ ดร.แก้ว ช่วยเหลือ ให้เจ้าของฟาร์มรับผิดชอบกับผู้เสียหาย และรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันทางเจ้าของฟาร์มได้มอบหมายศาลให้กับตนในข้อหา “กรรโชกทรัพย์” จากการแลกเปลี่ยนข้อเสนอคืนสุนัขให้ฟาร์มกับค่ารักษาพยาบาล 4,000 บาท ซึ่งตนไม่มีเจตนาจะไปกรรโชกทรัพย์ใคร และพร้อมสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง
น.ส.สุรินดา หรือฝน (เสื้อสีดำ-ใส่แว่น) กล่าวว่า ตนก็เป็นอีก 1 ในผู้เสียหายที่ซื้อลูกสุนัขจากฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งตนรู้จักฟาร์มนี้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และดูรีวิวจนตัดสินใจซื้อลูกสุนัข เพศเมีย ราคา 9,900 บาท (ไม่มีใบเพ็ด) ซึ่งที่บ้านของตนเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว 2 ตัว คือ สายพันธุ์บางแก้ว 1 ตัว และสายพันธุ์อลาสกัน มาลามิวท์ 1 ตัว โดยนัดรับลูกสุนัขวันที่ 24 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา เมื่อตนไปถึงพบว่าฟาร์มอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร และไม่ได้มีพื้นที่มาก โดยตัวบ้านแบ่งซอยเป็นห้องไว้เลี้ยงสุนัข และทำคอกกั้นขนาด 1*1 เมตร สำหรับเลี้ยงสุนัข 1-2 ตัว เจ้าของฟาร์มมีการชี้ให้ตนดูพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ด้วย ซึ่งเท่าที่สำรวจสถานที่ค่อนข้างแออัด มีกลิ่นเหม็น ขณะที่เจ้าของฟาร์มอ้างว่าอยู่ระหว่างขยายพื้นที่
หลังจากรับน้องมาเพียง 2 วัน เริ่มมีอาการถ่ายเหลว ตนจึงได้ถ่ายรูปส่งไปแจ้งเจ้าของฟาร์ม โดยเจ้าของฟาร์มแนะนำให้ตนเช็คอาการ และซื้อยามารักษาเองก่อน มีการส่งตัวอย่างยารักษาโรคลำไส้ และยารักษาระบบหายใจ อ้างว่าตัวเองมีความรู้เพราะเคยเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์มาก่อน ตนเชื่อใจจึงทำตามคำแนะนำ แต่ก็รู้สึกแปลกใจที่เจ้าของฟาร์มแนะนำตัวยารักษาอาการระบบทางเดินหายใจ ทั้งที่ตนแจ้งว่าน้องแค่ถ่ายเหลวเท่านั้น
ต่อมา อาการของน้องเริ่มดีขึ้น แต่เมื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เริ่มมีผื่น ผ่านไป 10 วัน น้องเริ่มท้องเสีย อาเจียน และไม่มีแรง ตนจึงพาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์ และนัดติดตามผลทุกสัปดาห์ จนมาถึงวันที่ 29 พ.ค. น้องมีอาการหายใจกระแทกแรงขึ้น ตนจึงแจ้งเจ้าของฟาร์ม และวันรุ่งขึ้นจึงรีบพาไปโรงพยาบาล โดยเจ้าของฟาร์มก็รีบติดต่อมาแต่เช้าและสอบถามผลตรวจ แต่เมื่อเอ็กซเรย์พบว่าปอดเป็นฝ้าทั้งหมด คุณหมอจึงแจ้งว่าไม่ใช่อาการเริ่มแรกและให้ตนทำใจ
จากนั้นตนได้เห็นข่าวเรื่องลูกสุนัขติดไข้หัดในโซเชี่ยลจึงขอให้คุณหมอตรวจไข้หัด พบว่าน้องเป็นจริง เมื่อตนแจ้งไปกับเจ้าของฟาร์มกลับปัดว่าอยู่ที่การเลี้ยงดู ทั้งที่สุนัขที่ตนเลี้ยงไว้อีก 2 ตัว ไม่เป็นโรคอะไร และปัจจุบันก็ยังเลี้ยงอยู่ ตนอยากให้เจ้าของฟาร์มออกมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หยุดเพาะพันธุ์และหยุดจำหน่ายลูกสุนัข เพื่อลดการแพร่เชื้อไข้หัดอีกในอนาคต
ด้าน ดร.ปรเมศร์ หรือ ดร.แก้ว กล่าวว่า ตนก็เป็นคนรักสุนัข เลี้ยงทั้งสุนัขสายพันธ์ุต่างๆ และสุนัขจรจัด จึงเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดี วันนี้ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหายถึงการซื้อลูกสุนัขและติดไข้หัดจนตาย ซึ่งทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยข้อกฎหมาย หากทางฟาร์มไม่มีความผิดก็ไม่สามารถเอาผิดได้ แต่ในทางกลับกันหากทางฟาร์มไม่มีความรับผิดชอบในอาชีพ หรือแม้กระทั่งไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 1.การขออนุญาตทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข-จำหน่ายสุนัข 2.มีการดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายอื่นๆหรือไม่ ซึ่งหากมีความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาร้องเรียนเพียงบางส่วน ซึ่งจริงๆยังมีจำนวนผู้เสียหายอีกหลายคนที่ซื้อลูกสุนัขจากฟาร์มแห่งนี้ และมีอาการติดไข้หัด จนทยอยตายไปแล้ว 9 ตัว ผู้เสียหายจึงอยากเรียกร้องให้เจ้าของฟาร์มออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะลงพื้นที่เข้าไปร่วมตรวจสอบอย่างแน่นอน และเราพร้อมรับฟังคำชี้แจงจากทางเจ้าของฟาร์ม เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
นอกจากนี้กรณีที่เจ้าของฟาร์มฟ้องดำเนินคดีกับผู้เสียหาย ซึ่งเป็นลูกค้าของตัวเอง ตนมองว่าเราควรมาพูดคุยเจรจาและหาทางออกร่วมกันจะดีกว่า สามารถชี้แจงด้วยเหตุและผลบนความถูกต้อง ตนเชื่อว่าทั้งตัวลูกค้าและเจ้าของฟาร์มไม่มีเจตนาร้ายต่อกัน ฝากประชาสัมพันธ์หากมีผู้เสียหายท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อลูกสุนัขที่ฟาร์มแห่งนี้ สามารถเข้ามาร้องเรียนได้เพิ่มเติม