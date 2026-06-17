ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ (17 มิ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ, ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้บัญชาการ และข้าราชการตำรวจหน่วยที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี
เวลา 09.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องสารสิน อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
จากนั้น เวลา 09.40 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผบ.ตร. กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ และนำคณะ ร่วมถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 47 วินาที จากนั้นได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ ห้องโถง อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารี ผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และกำลังพระทัย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรม ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมาย นักการทูต นักสังคมสงเคราะห์ ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่า
ของตนเอง กล้าที่จะใฝ่ฝัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ พระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตา ความยุติธรรม และความเสมอภาค จะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติ เป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร์