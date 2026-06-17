รวบผัวเมียแสบ! เปิดเพจหลอกขายแผงโซลาร์เซลล์ทิพย์ พบมีหมายจับ 7 คดี

ตำรวจกองปราบตามรวบสองผัวเมียแสบ เปิดเพจเฟซบุ๊กหลอกขายแผงโซลาร์เซลล์ทิพย์ ก่อนเชิดเงินเหยื่อหนี พบมีหมายจับติดตัว 7 คดี
วันนี้ (17 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป.และ พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนฤเบส อายุ 31 ปี และ น.ส.ศศิภรณ์ อายุ 32 ปี สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ข้อหา "ฉ้อโกงประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ " และหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันรวม 7 หมายจับ โดยจับกุมตัวทั้งสองได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ม.5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้นี้มีผู้เสียหายหลายรายสั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ ผ่านเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งที่ลงโพสต์โฆษณาขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโซช่าเซลล์ แต่ปรากฎว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว กลับไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ ที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อถูกหลอกให้โอนเงินนับสิบราย กระจายเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งศาลได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไว้หลายราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายนฤเบส และ น.ส.ศศิภรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินจากเหยื่อ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป