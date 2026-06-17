ป.บุกรวบ"อาโฮ่ว"เจ้าพ่อแชร์ลูกโซ่แดนมังกร สร้างแพลตฟอร์มตุ๋นเหยื่อลงทุน สูญเงินหลายล้านหยวน

กองปราบตามรวบ"อาโฮ่ว"เจ้าพ่อแชร์ลูกโซ่แดนมังกร หนีคดีจากเมืองจีนมาจนมุมที่เชียงใหม่ พบสร้างแพลตฟอร์มหลอกเหยื่อหลายรายลงทุน สูญเงินหลายล้านหยวน
วันนี้ ( 17 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.เจษฎา แก้วจาเครือ รอง ผกก.4 บก.ป. และ พ.ต.ท.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายโฮ่ว อายุ 50 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักความมั่นคงสาธารณะอำเภอไท่หู มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อหา “จัดตั้งและเป็นผู้นำกิจกรรมแชร์ลูกโซ่”
ได้ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้รับการประสานจากสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้ช่วยสืบสวนติดตามจับกุมตัว นายโฮ่ว หลังร่วมกับพวกจัดตั้งบริษัทชื่อ Taihu Lutong Tourism Technology Co., Ltd. สร้างแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์หลอกลวงประชาชน โดยบริษัทดังกล่าวเปิดรับสมัครสมาชิกอ้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูง และมุ่งเน้นให้สมาชิกหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่หรือสมาชิกเครือข่ายย่อย (Downline) เข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่
นอกจากนี้ องค์กรดังกล่าวยังมีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นลำดับชั้นอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เพื่อควบคุมและขยายเครือข่ายการลงทุน ส่งผลให้มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายหลายล้านหยวน กระทั่งชุดจับกุมสืบทราบว่า นายโฮ่ว ได้หลบหนีออกนอกประเทศ มากบดานใน จ.เชียงใหม่ จึงประสานให้ตำรวจกองปราบปรามติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหมายเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ก่อนนำตัวส่ง ตม.จว.เชียงใหม่ เพื่อกักตัวและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ระหว่างรอการส่งกลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินคดีต่อไป