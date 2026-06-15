รวบโอปป้าหนีคดีโกงแฟน-เพื่อนร่วมงาน 56 ราย เสียหายเกือบ 1 พันล้านวอน

คอมมานโดบุกรวบหนุ่มแดนกิมจิฉ้อโกงแฟนสาว-เพื่อนร่วมงาน 56 ราย เสียหายกว่า 1 พันล้านวอน ก่อนหนีกบดานคอนโดย่านพระโขนง
วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.พงศ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สส.สตม. จับกุม นายยังกึน (MR.YOUNGKEUN) อายุ 31 ปีสัญชาติเกาหลีใต้ ตามหมายจับของทางการเกาหลีใต้และตำรวจสากล หรือ Red Notice Interpol ในความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก นายยังกึน ผู้ต้องหาได้ออกอุบายหลอกลวงคนรักและเพื่อนร่วมงาน อ้างว่าต้องการนำเงินไปชำระหนี้จากการลงทุนและใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการแต่งงานจากครอบครัว จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้จำนวน 65 ล้านวอน นอกจากนี้ยังได้หลอกลวงเพื่อนร่วมงานอีกราย โดยอ้างตนเป็นผู้เสียหายจากคดีฉ้อโกงเงินประกันเช่าบ้าน และหลอกให้โอนเงินจำนวน 50 ล้านวอน โดยอ้างว่าจะนำมาคืนให้เมื่อได้รับเงินจากบริษัทประกัน ซึ่งภายในระยะเวลาเพียงสองเดือน ผู้ต้องหารายนี้ได้ใช้วิธีการหลอกลวงเหยื่อในลักษณะดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 56 ราย ผ่านการทำธุรกรรม 71 ครั้ง รวมมูลค่าความเสียหาย 962,800,000 วอน คิดเป็นเงินไทยกว่า 20 ล้านบาท ก่อนจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศ เข้ามากบดานอยู่ในประเทศไทย
ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ประสานมายังศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (ศปชก.บก.ปพ.) ลงพื้นที่สืบสวน กระทั่งทราบว่า นายยังกึน ได้หนีมากบดานที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระโขนง จึงนำกำลังตรวจสอบพบชายตำหนิรูปพรรณตรงกันกับผู้ต้องหา แต่ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเจ้าตัวกลับอ้างเป็นบุคคลอื่นและไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน จึงได้เชิญตัวไปตรวจสอบที่ สน.พระโขนง กระทั่งตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระบบ ตม.) พบว่าคือ นายยังกึน ผู้ต้องหาตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไทย และประสานส่งตัวกลับไปดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไป