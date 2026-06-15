ผบ.ตร.กำชับทำคดีตชด.ยิงวินจยย.ตรงไปตรงมา ย้ำตำรวจทำผิดไม่มีการช่วยเหลือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจต่อเหตุตชด.ยิงวินจยย.พื้นที่ห้วยขวาง ผบ.ตร.กำชับดำเนินคดีตรงไปตรงมา ย้ำชัดตำรวจทำผิดไม่มีการช่วยเหลือ เล็งแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะเชิงรุก
วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีเกิดเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงกันบริเวณซอยประชาสงเคราะห์ 38 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บทุกราย และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ เปิดเผยว่า ผบ.ตร.ได้กำชับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ให้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นธรรม โดยห้ามมิให้มีการช่วยเหลือ แทรกแซง หรือเลือกปฏิบัติไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หากผลการสอบสวนปรากฏว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวกระทำผิดจริง จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยแวดล้อมของเหตุการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณแหล่งชุมชน จุดรวมตัวของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และพื้นที่ที่เคยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำซาก
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของข้าราชการตำรวจทุกนาย เพราะการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ควรกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการทุกคดีภายใต้หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความเป็นธรรม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป