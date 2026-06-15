ปคบ.-อย.บุกจับโกดังยาFIPรักษาแมว ผิด กม.ลอบขายออนไลน์ ยึดของกลางมูลค่า 1 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.-อย. ทลายโกดังซุกยาต้านไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว พบใส่กล่องเครื่องสำอางตบตาเจ้าหน้าที่ ยึดของกลางมูลค่า 1 ล้านบาท
วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
นำหมายค้นศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายยารักษาสัตว์ (แมว) ผิดกฎหมายส่งขายออนไลน์
จากการตรวจสอบพบ นายสหรัฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่และนำการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา บรรจุในกล่องฉลากระบุ “PEAK LABS HYDRASKIN” จำนวน 245 กล่อง, ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยี่ห้อ Pretty Cats บรรจุในซองชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 256 ซอง, อาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียน ยี่ห้อ Liver Rx ชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 121 กระปุก รวมยาทั้งหมดจำนวน 622 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ อย. ให้ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ยี่ห้อ “Basmi FIB Thailand” ซึ่งมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ "basmifipthailand" ว่าเป็นยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP) พร้อมกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้ถึง 97%
ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาสำหรับฉีด ไม่มีเลขทะเบียน อย. โดยแอบบรรจุในกล่องที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ (Skincare) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จึงได้สืบสวนขยายผลตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายสหรัฐ ให้การว่า เมื่อ 2 ปีก่อน ได้มีหญิงชาวไทยมาติดต่อจ้างให้แพ็คสินค้าส่งลูกค้าสั่งที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแจ้งว่า เป็นยาสำหรับแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนนำมาเก็บและจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่หญิงคนดังกล่าวส่งให้ มียอดขายเดือนละประมาณ 300 ชิ้น
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ผลิต ขาย หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและ ผลิต ขาย ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภญ. สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัญหายาสัตว์ปลอมหรือยาสัตว์ที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยามีแพร่ระบาดเป็นระยะ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และมักผลิตในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพ จึงไม่อาจรับประกันได้ทั้งประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ผู้ลักลอบจำหน่ายมักโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและจำหน่ายในราคาสูง ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงหลงเชื่อและสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้อง
ภญ. สุภัทรา กล่าวต่อว่า ทาง อย. ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีกลไกในการเฝ้าระวังการขายยาตามสื่อต่าง ๆ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และ บก.ปคบ. โดยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. ได้สืบหาเบาะแสแหล่งที่มาของยาสัตว์ไม่มีทะเบียน และได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. และกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสถานที่ต้องสงสัย นำมาสู่การยึดของกลางจำนวนมาก เพื่อหยุดกระบวนการกระจายยา “Basmi FIB Thailand” ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในช่องทางออนไลน์ในขณะนี้ ทั้งนี้ขอเตือนประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง และสัตวแพทย์ให้ตรวจสอบก่อนเลือกใช้ยาสำหรับสัตว์ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai หรือแอป “หมอพร้อม” และซื้อยาจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการกวาดล้างผู้ฉวยโอกาสบนความเมตตาของประชาชนต่อสัตว์เลี้ยง โดยกลุ่มผู้กระทำผิด นำความรักและความห่วงใยของ “ทาสแมว” มาใช้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ส่วนตนผ่านการลักลอบผลิตจำหน่ายยาเถื่อนที่ไร้มาตรฐาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากเป็นการทำผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ที่เจ็บป่วย ที่เจ้าของหวังผลให้หายจากการเจ็บป่วย นอกจากไม่หาย ยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอีกด้วย