ออกจากราชการไว้ก่อน! ตชด.21 สอบวินัยเข้ม ส.ต.อ.ยิงวินจยย.ดับ หลังปมขัดแย้งค่าโดยสาร

ตชด. สั่งสอบวินัย-เสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน ส.ต.อ.ตชด.21 ก่อเหตุยิงวิน จยย. กลางกรุง ดับ 1 เจ็บ 2 หลังมีปากเสียงเรื่องค่าโดยสาร ยืนยันดำเนินการอย่างโปร่งใสตามกระบวนการยุติธรรม
จากกรณี ส.ต.อ.นําทัพ (สงวนนามสกุล) สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงวิน จยย. จนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย เหตุเกิดในพื้นที่ตลาด ย่านห้วยขวาง ก่อนจะเข้ามอบตัวสารภาพว่าเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มวินจยย. รุมทำร้ายก่อน หลังจากมีปากเสียงเรื่องค่าโดยสาร
ล่าสุด วันนี้ (14 มิ.ย.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ออกหนังสือชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏกระแสข่าวทางสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 กรณีเหตุใช้อาวุธปืนในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุ คือ ส.ต.อ.นําทัพ (สงวนนามสกุล) สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) ขณะเกิดเหตุ อยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนเพื่อทําธุระส่วนตัว
โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 02.25 น. บริเวณด้านหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 ส.ต.อ.นําทัพ ได้มีเหตุกระทบกระทั่งกับจักรยานยนต์รับจ้าง และมีการ ใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ส.ต.อ.นําทัพ ได้อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ขณะนี้ กก.ตชด.21 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะชี้แจงให้ทราบต่อไป