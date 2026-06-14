ปคม.รวบแม่บ้าน-แคชเชียร์โรงแรมเมืองกาญจนฯ ลอบค้ากามเด็ก 14

ตำรวจ ปคม.ปฏิบัติการ “Hotel watch” รวบแม่บ้าน-แคชเชียร์โรงแรมเมืองกาญจนฯ ลอบค้าประเวณีเด็กอายุ 14 ปี ให้ลูกค้าที่เข้าพัก เรียกเก็บค่านายหน้า 500 บาท
วันนี้ (14 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม.และ พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายบรรจบฯ อายุ 57 ปี และ น.ส.สาสา อายุ 43 ปี สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 453 และ 454/2568 ลงวันที่ 11 มิ.ย.69 ข้อหา “ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กฯ, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี , เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารฯ, ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่นฯ , พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร, บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ และบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารฯ ” ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. สืบทราบว่านายบรรจบ แคชเชียร์ และ น.ส.สาสา แม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี มีพฤติกรรมลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ลูกค้าที่เข้าพักภายในโรงแรมดังกล่าว โดยเมื่อมีลูกค้าที่เข้าพักทั้งแบบชั่วคราว และค้างคืน แสดงความประสงค์จะซื้อบริการทางเพศเด็ก แคชเชียร์ของโรงแรมซึ่งทำหน้าที่รับชำระค่าห้องพัก และถือกุญแจห้องพักจะเป็นผู้ติดต่อเด็กที่ให้บริการทางเพศไปพบลูกค้าภายในห้องพักที่ลูกค้าเปิดใช้บริการ รวมทั้งเรียกเก็บเงินค่านายหน้าในการจัดหาลูกค้าซื้อบริการทางเพศครั้งละ 400 - 500 บาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับไว้ ก่อนนำกำลังจับกุมทั้งสองได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (14 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม.และ พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายบรรจบฯ อายุ 57 ปี และ น.ส.สาสา อายุ 43 ปี สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 453 และ 454/2568 ลงวันที่ 11 มิ.ย.69 ข้อหา “ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กฯ, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี , เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารฯ, ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่นฯ , พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร, บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ และบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารฯ ” ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. สืบทราบว่านายบรรจบ แคชเชียร์ และ น.ส.สาสา แม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี มีพฤติกรรมลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ลูกค้าที่เข้าพักภายในโรงแรมดังกล่าว โดยเมื่อมีลูกค้าที่เข้าพักทั้งแบบชั่วคราว และค้างคืน แสดงความประสงค์จะซื้อบริการทางเพศเด็ก แคชเชียร์ของโรงแรมซึ่งทำหน้าที่รับชำระค่าห้องพัก และถือกุญแจห้องพักจะเป็นผู้ติดต่อเด็กที่ให้บริการทางเพศไปพบลูกค้าภายในห้องพักที่ลูกค้าเปิดใช้บริการ รวมทั้งเรียกเก็บเงินค่านายหน้าในการจัดหาลูกค้าซื้อบริการทางเพศครั้งละ 400 - 500 บาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับไว้ ก่อนนำกำลังจับกุมทั้งสองได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป