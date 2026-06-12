“ดีเอสไอ” รับ 8 คดีพิเศษ “กักตุนน้ำมัน-ปลอมปนน้ำมัน-ใบกำกับขนส่งฯ” ทยอยแจ้งข้อหา

MGR Online - “อธิบดีดีเอสไอ” ประชุมคืบหน้า “กักตุนน้ำมัน” รับ 8 คดีพิเศษ ออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมเปิดโอกาสให้นำพยานหลักฐานชี้แจง
ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เม.ย.69 ให้กรณีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามนิยามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เกิดจากการกระทำของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 หรือผู้ค้าน้ำมันไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่โดยทำเป็นขบวนการหรือมีความซับซ้อน หรือก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือกระบวนการภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.69 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสงบ เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษภายใต้มติคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่าว โดยปัจจุบันมีคดีพิเศษภายใต้มติคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่าว จำนวน 8 คดี ประกอบด้วย คดีพิเศษที่ 59/2569 ในความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่าย เหตุเกิดพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี , คดีพิเศษที่ 66/2569 ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.69 มีผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 1 คน รวมมีผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้ 3 คน และ คดีพิเศษที่ 80-85/2569 ในความผิดเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมาย
โดยคดีพิเศษที่ 80-85/2569 ได้มีการออกหมายเรียกผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 ราย ที่มีหลักฐานออกใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 11 - 12 มิ.ย.69 ปรากฏว่ามีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ต้องหา 1 ราย มาขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงเป็นหนังสือแล้วว่า การรับทราบข้อกล่าวหาเป็นกระบวนการทางอาญาที่ผู้ต้องหาต้องมารับทราบด้วยตนเอง โดยมีบทบัญญัติที่กำหนดวิธีการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 จึงไม่อาจมอบอำนาจ มารับทราบข้อกล่าวหาแทนได้ และให้แจ้งผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ค้าตาม มาตรา 7 รายดังกล่าว มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหารายอื่นอีก 5 ราย ไม่ได้มาพบตามหมายเรียก โดยจะได้ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ต่อไป
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีพิเศษดังกล่าวเพิ่มเติมในความผิดตาม พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการไม่รายงานปริมาณน้ำมัน และ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 , กรณีไม่รายงานการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคลัง จำนวน 121 ครั้ง ซึ่งจะเร่งทำการสอบสวนต่อไป
อย่างไรก็ตาม การสืบสวนในสำนวนสืบสวนที่ 43/2569 กรณีเรือขนส่งน้ำมันจำนวน 99 เที่ยวเรือ ที่ขนส่งน้ำมันไปยัง จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก นอกจากนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำชับให้ทำการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ในการพิจารณาพยานหลักฐาน ให้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหานำพยานหลักฐานมาชี้แจงพิสูจน์