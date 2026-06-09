ทลายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อน ส่งขายทั่วประเทศ ยึดของกลาง 6.5 หมื่นชิ้น

MGR Online - รมต.ยธ. ร่วม ดีเอสไอ-ตร.ชลบุรี-ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ชลบุรี กวาดล้างโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อน จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ขยายผลผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้ (9 มิ.ย.) พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ , ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ , เรืออากาศตรี กิตติคม คงสมโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 ร่วมกับ นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง , พันตำรวจเอก สราวุธ นุชนารถ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ศุลกากรแหลมฉบัง สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายรายใหญ่ในจังหวัดชลบุรี
สืบเนื่องจาก วานนี้ (8 มิ.ย.) เวลา 15.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุม แหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายรายใหญ่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผล และบูรณาการข้อมูลอย่างต่อเนื่องของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานฝ่ายปกครองเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบนำเข้า ผลิต และจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายจนมีหลักฐานเชื่อว่ามีการลักลอบผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่โกดัง ซึ่งเคยเป็นสถานที่รับอนุญาตปลูกกัญชาเก่า ในเขตตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีการลักลอบจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย พร้อมมีเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต กล่องบรรจุภัณฑ์ และซองสินค้า
โดยสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าสำเร็จรูปได้ประมาณ 65,000 ชิ้น รวมทั้งอุปกรณ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปผลิตได้อีกประมาณ 30,000 ชิ้น รวมกันทั้งหมดกว่า 90,000 ชิ้น และในการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ซึ่งให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่าเป็นผู้ขับรถขนส่งบุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตแล้วเสร็จ เพื่อนำไปกระจายจำหน่ายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56/4 และมาตรา 56/6 ประกอบ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ 24 / 2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ห้ามประกอบการผลิตเพื่อขาย ขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ มีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 4 ปี และอาจมีความผิดตามบทกฎหมายอื่น เกี่ยวกับวัตถุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบบุหรี่ไฟฟ้า อันได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นต้น โดยในเบื้องต้น พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ท้องที่เกิดเหตุ จะรับคดีไว้การสอบสวน
โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีการสืบสวนคู่ขนานและบูรณาการข้อมูลกับพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ รวมทั้ง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการสืบสวนสอบสวน เชื่อมโยงไปยังผู้สั่งการ ผู้ร่วมขบวนการ แหล่งทุน ตลอดจนเครือข่ายลักลอบนำเข้า ผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้หากพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะประสานงานเพื่อรับโอนคดีมาทำการสืบสวนและสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป เพื่อดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ครอบคลุมทุกมิติของขบวนการและป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก