ผบ.ตร.เปิดบ้านรับ กมธ.การตำรวจ แลกเปลี่ยนแนวทางปราบอาชญากรรม เสริมประสิทธิภาพงานตำรวจ

ผบ.ตร.ต้อนรับ กมธ.ตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคงของประเทศ พร้อมย้ำแนวคิด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ควบคู่กับบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังนำเสนอแอป “One Police” และ “Police Care” ยกระดับการบริการ อำนวยความสะดวกแก่ตำรวจและประชาชนในยุคดิจิทัล
วันนี้ (9 มิ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย สวมอาชีพโดยผิดกฎหมาย และอาชญากรรมไซเบอร์
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ยังได้หารือสอบถามในเรื่องข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องสำคัญ อาทิ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย, ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ 2567 เป็นต้น
ผบ.ตร. กล่าวว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้เน้นการปรับ Mindset ให้ตำรวจทำงานโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด โดยยึดหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความได้สัดส่วนแห่งโทษ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการสอบสวนทางวินัย การกลั่นกรอง และการพิจารณาโดยคณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์กับองค์กรต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย เช่น ผู้บังคับบัญชา, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) หรือ ศาลปกครอง เป็นต้น
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังได้นำเสนอ 2 แอปพลิเคชัน ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ "One Police" ที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับข้าราชการตำรวจ เป็นการรวมข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จำเป็น มารวมไว้ในระบบเดียว และแอแพลิเคชั่น "Police Care" สำหรับพี่น้องประชาชน โดยเป็นการรวมฟังก์ชันการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ ข้อกฎหมายต่าง ๆ เสมือนมีตำรวจอยู่ใกล้ตัว
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อันจะช่วยให้ผู้ที่ร่วมศึกษาดูงานได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
โอกาสนี้ ทางคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโครงการ "ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน" ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงบุตรข้าราชการตำรวจที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง