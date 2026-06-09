ทลายคลังแสงมีนบุรี รวบหนุ่มลอบขายผ่านออนไลน์ ยึดปืน-กระสุนเพียบ

ตำรวจสืบนครบาลวางแผนล่อซื้อ จับหนุ่มลอบขายปืนผ่านทางออนไลน์ได้คาลานจอดรถย่านมีนบุรี ขยายผลค้นห้องพัก ยึดปืนและกระสุนได้อีกจำนวนมาก
วันนี้ (9 มิ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. ว่า ได้นำกำลังเข้าจับนายกร (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี พร้อมของกลาง ประกอบด้วย อาวุธปืนพกสั้นขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนยาวขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 4 นัด กระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 33 นัด กระสุนปืนไรเฟิลขนาดต่าง ๆ จำนวน 15 นัด แมกซีนปืนจำนวน 3 อัน ลำกล้องปืน จำนวน 12 ชิ้น และอุปกรณ์การผลิตปืนอีกหลายรายการ
การจับครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.สส.4 บก.สส.บช.น ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีกลุ่มเฟซบุ๊กซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธปืนเถื่อน โดยมีสมาชิกในกลุ่มเกือบ 1 หมื่นคน ต่อมาสืบสวนหาข้อมูลพบว่านายกร มีพฤติการณ์ขายอาวุธปืนเถื่อนในเพจดังกล่าว จึงวางแผนล่อซื้ออาวุธปืนขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก ในราคา 14,000 บาท
โดยนัดรับสินค้าที่บริเวณลานจอดรถขนส่งพัสดุย่านมีนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อถึงเวลาผู้ต้องหาได้ปรากฏตัวจึงได้เข้าจับก่อนขยายผลตามไปตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ได้ที่ห้องพักหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
จากการสอบสวนนายกร บอกว่า นำปืนและกระสุนมาขายผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยซื้อปืนแบลงค์กันดัดแปลงติดลำกล้องให้ใช้ยิงกระสุนจริงได้ เพราะตอนนี้ตกงานเลยอยากหารายได้พิเศษเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากเรียนจบช่างยนต์มาก่อนเลยพอมีความรู้ทางด้านช่าง
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร และจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ผลิตเพื่อการค้าหรือส่งขาย ทำ ประกอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะ หรือจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขายผลถึงขบวนการรับซื้อปืนเถื่อนต่อไป