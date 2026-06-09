"บิ๊กเต่า"ลุยคลี่ปมคดีแจ้งจับ"อดีตอธิบดีอัยการ"ติดสินบนล้มคดีทุจริต

รอง ผบช.ก.ลั่นลุยสางปมแจ้งจับ"อดีตอธิบดีอัยการ"อ้างชื่อเคลียร์คดีทุจริตยันไร้ช่วยเหลือ-ยึดหลักฐานเป็นหลัก
วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณี นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 5 มอบหมายให้ทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ อดีตอธิบดีอัยการรายหนึ่ง ในความผิดฐานเสนอสินบนและแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อแทรกแซงคดีทุจริตว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ที่ 16 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. ร่วมกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เข้าจับกุมผู้อํานวยการกองช่าง เทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมพวกรวม 3 ราย กรณีเรียกรับเงินใต้โต๊ะค่าใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมร้านอาหารและการที่อดีตอธิบดีอัยการอ้างว่า สามารถเคลียกับตนและผู้ใหญ่ได้ ต้องขอบอกว่า ทาง บช.ก.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดในหลาย ๆ คดี ต้องยอมรับว่ามีการแอบอ้างเกิดขึ้นหลายครั้งจริง มีทั้งเดินทางเข้ามาพบและขอให้ช่วยเหลือทางด้านคดีเยอะมาก
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า แต่ด้วยการทำงานที่เป็นมืออาชีพขอยืนยันว่า ทุกคดีทำไปตามพยานหลักฐาน ใครจะฝากเรื่องอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนฝาก แต่เราทำอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการช่วยเหลือใด ๆ กับบุคคลใดบุคลหนึ่งทั้งสิ้น ซึ่งตอนนี้คดีดังกล่าว ได้ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.แล้ว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าส่วนคนที่กระทำความผิดนำชื่อไปแอบอ้าง จะต้องรอขบวนการทางด้านกฎหมายได้พิสูจน์ก่อนว่า มีบุคคลใดได้นำชื่อของตนไปแอบอ้างจริงหรือไม่ โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน จากที่ถามท่านอธิบดีอัยการเองก็ยืนยันว่า ไม่มีใครโทรหรือติดต่อมาให้ขอช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างอยู่ฝ่ายเดียว