"บิ๊กเต่า"เผยคดี 9 เซียนใกล้จบเต็มที! พบความผิด70-80 กรรม

รอง ผบช.ก. ยันคดี 9 เซียนโกง"มาดามเก่ง" คืบหน้าไปมาก พบความผิด 5 ปี ต่างกรรมต่างวาะระ70-80 ครั้ง ผู้เสียหายยันไม่เจรจานอกศาลเด็ดขาด
วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ "มาดามเก่ง" แจ้งความดำเนินคดีกลุ่มเซียนพระ 9 รายว่าขณะนี้พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัยผบช.ก. ได้ตั้งคณะทำงานดูแลคดีนี้โดยเฉพาะแล้ว โดยผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 9 คนครบถ้วน และคดีมีความคืบหน้าไปมาก เนื่องจากมีการยืนยันพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแล้ว ยืนยันว่าคดีไม่ได้เงียบหายแต่อย่างใด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุด้วยว่า มาดามเก่งที่เป็นผู้เสียหายยังคงให้การยืนยันต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วกว่า 5 ปี ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต้องแยกพิจารณาเป็นรายเคส โดยความผิดที่เกิดขึ้นมีประมาณ 70-80 กรรม ต่างกรรมต่างวาระ และได้รับการยืนยันจากผู้เสียหายว่าจะไม่มีการเจรจานอกศาล คดีทั้งหมดจะสู้กันในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น
"ผมขอเตือนกลุ่มผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนว่า พฤติกรรมดังกล่าวนั้นสร้างความสับสนให้ประชาชน พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมหลอกลวงฉ้อโกงในวงการซื้อขายพระเท่านั้น ไม่ใช่การเหมารวมวงการพระเครื่องทั้งหมด"รอง ผบช.ก. กล่าว