รอง จตช. มอบนโยบายตำรวจพนมทวน ย้ำ 3 หลักยึด “ซื่อสัตย์-รับฟังคำร้องเรียน-รักษาภาพลักษณ์องค์กร”

รอง จตช.ตรวจเยี่ยม สภ.พนมทวน ย้ำตำรวจทั่วประเทศรักษาวินัย-ความซื่อสัตย์ รับฟังข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม พร้อมฝากคติ “อย่ารีบปฏิเสธ อย่ารีบเชื่อ แต่จงรีบหาความจริง” ชี้ภาพลักษณ์องค์กรสร้างได้จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยความสุจริตและโปร่งใส
วันนี้ (9 มิ.ย.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี, พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี, พ.ต.อ.ธวัชชัย นรสิงห์ ผู้กำกับการ สภ.พนมทวน เเละข้าราชการตำรวจ สภ.พนมทวน ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมรับมอบนโยบาย
รองจเรตำรวจแห่งชาติขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทราบดีว่าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ภารกิจมีมาก ความคาดหวังของประชาชนมีสูง และทุกการปฏิบัติหน้าที่ล้วนอยู่ภายใต้สายตาของสังคม พร้อมฝากกำชับถึงข้าราชการตำรวจใน 3 เรื่อง คือ
1. วินัยและความสุจริต โดยสิ่งที่ห้ามทำผิดเด็ดขาด คือ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เครื่องแบบที่สวมอยู่ไม่ใช่เพียงชุดปฏิบัติราชการ แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับตำรวจ ขอให้ทุกคนยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ วินัย และจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ เพราะความผิดพลาดของคนเพียงคนเดียว อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนตำรวจอีกหลายแสนนายทั่วประเทศ
2. การรับฟังคำร้องเรียน โดยฝากถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับว่า เมื่อมีประชาชนร้องเรียน อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธ และอย่าเพิ่งรีบสรุป ขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อคำร้องเรียนโดยปราศจากการตรวจสอบ หน้าที่ของตำรวจคือการค้นหาความจริง ซึ่งความจริงจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อกล้าตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา “อย่ารีบปฏิเสธ อย่ารีบเชื่อ แต่จงรีบหาความจริง”
3. การรักษาภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งปัจจุบันประชาชนไม่ได้ตัดสินองค์กรตำรวจจากคำแถลงข่าว แต่ตัดสินจากพฤติกรรมของตำรวจที่ประชาชนพบเจอในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ตำรวจทุกนายจึงเป็นผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ โดยเน้นย้ำว่าการรักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดีที่สุด ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ แต่คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีหัวใจของการบริการประชาชน
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ขอให้พี่น้องตำรวจทุกนายภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เชื่อว่าหากเรายังยืนอยู่บนความถูกต้อง ความยุติธรรม และความจริง ประชาชนจะยังคงเชื่อมั่นและไว้วางใจตำรวจต่อไป