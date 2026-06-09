ผู้การระนองเปิดวอร์รูมร่วมสหรัฐฯ สกัดขนวัสดุนิวเคลียร์ข้ามแดน ดักทาง "Dirty Bomb" ปกป้องประตูเศรษฐกิจฝั่งอันดามัน

ยกระดับความมั่นคงชายแดน! ผู้การระนองผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ร่วม 17 หน่วยงาน เปิดวอร์รูมสกัดลักลอบขนวัสดุนิวเคลียร์-สารกัมมันตรังสีจากแนวชายแดนเมียนมา ป้องกันภัยคุกคาม “ระเบิดสกปรก” ก่อนทะลักสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมวางระบบตรวจจับรังสีรองรับการผลักดันระนองสู่ฮับการค้าแห่งใหม่ของภูมิภาค
วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง พ.ต.อ.สุทธิ นิติอัครพงศ์ และ พ.ต.อ.สมบัติ ชุมพล รองผบก.ภ.จว.ระนอง ประชุมร่วมกับ 17 หน่วยงานความมั่นคง และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ NSDD Thailand ISLE Survey ของสำนักงานความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เพื่อเดินหน้าภารกิจสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสีบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
พล.ต.ต.ธนวัตร กล่าวว่า การเลือกจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีแนวชายแดนทางบกติดกับเมียนมายาวกว่า 100 กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติจำนวนมาก และมีท่าเรือน้ำลึกที่กำลังได้รับการผลักดันเป็นประตูส่งออกสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC ซึ่งมีประชากรกว่า 2,000 ล้านคน หากมีวัสดุกัมมันตรังสี หรือวัสดุที่หลุดรอดจากการควบคุม (MORC) เล็ดลอดเข้ามาได้ ความเสียหายจะส่งผลกระทบในระดับภูมิภาคทันที
สำหรับโครงการ NSDD มีเป้าหมายเพื่อช่วยประเทศพันธมิตรติดตั้งระบบตรวจจับและสกัดกั้นไม่ให้วัสดุนิวเคลียร์หลุดไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายเพื่อนำไปใช้ทำ "Dirty Bomb" หรือระเบิดสกปรก โดยขั้นตอนการลงพื้นที่ "ISLE Survey" ที่ระนองในครั้งนี้ เป็นการสำรวจจุดบกพร่องตามแนวชายแดน เพื่อประเมินการติดตั้งเครื่องตรวจจับรังสีถาวรที่ท่าเรือ ด่านศุลกากร และจุดตรวจสำคัญ พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน้าด่านในการใช้เครื่องตรวจรังสีแบบมือถือ และวางแผนตอบโต้เหตุหากตรวจพบสารอันตราย
"หัวใจสำคัญของภารกิจนี้คือต้องตรวจให้เจอตั้งแต่หน้าด่าน เพราะถ้าหลุดรอดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน การควบคุมจะทำได้ยากและมีต้นทุนความเสียหายสูงมาก" ผบก.ภ.จว.ระนอง กล่าว
ทั้งนี้มีรายงานว่า ความยากของภารกิจนี้จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ โดยมีการบูรณาการกองกำลังถึง 17 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และศุลกากร อาทิ ด่านศุลกากรระนอง, ตม.ระนอง, ตำรวจน้ำ, ทหาร ร.25 พัน.2, ศรชล., ตชด.415, ตำรวจสันติบาล, กอ.รมน. รวมถึงตำรวจภูธรในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การข่าว การตรวจค้น ไปจนถึงการขยายผลจับกุม หลังจากในช่วงปีที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรวจพบสารซีเซียม-137 และโคบอลต์-60 ถูกลักลอบขนย้ายผ่านชายแดนเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ การยกระดับมาตรการความมั่นคงนิวเคลียร์ดังกล่าว ยังเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ประธานหอการค้าภาคใต้เสนอโครงการรถไฟชุมพร-ระนอง งบประมาณ 3-5 หมื่นล้านบาท เพื่อดันระนองเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่ง ซึ่งการวางระบบป้องกันภัยขั้นสูงในวันนี้ จึงถือเป็นการปูพื้นฐานความปลอดภัยรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อไม่ให้ทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะจับตาการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การติดตั้งเครื่องตรวจจับจริง และพัฒนาให้ระนองกลายเป็นโมเดลต้นแบบด้านความมั่นคงให้กับจังหวัดชายแดนอื่นต่อไป