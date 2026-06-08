“กัน จอมพลัง” จ่อเอาผิด ทนายโพสต์แขวน ปมรูปสวมชุดขาว ทำทัวร์ลง

“กัน จอมพลัง” เตรียมมอบข้อมูลให้ตำรวจดำเนินคดีกับทนายความ นำรูปตอนสวมชุดขาวไปโพสต์แขวน ทำให้คนต่างพากันเข้ามาด่าเสียหาย
วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีทนายโซเชียล หลังถูกเอารูปใส่ชุดปกติขาวไปแขวนจนทัวร์ลงยับ เตรียมหอบหลักฐานร้องสภาทนายความ-แจ้งความกลับ ว่า มีทนายความนำภาพที่ผมใส่ชุดขาวไปแขวน จนทำให้มีคนเข้ามาด่าตนให้เสียหาย
ส่วนตัวมองว่าทนายคนดังกล่าวสามารถค้นหรือสืบหาข้อมูลได้ โดยที่ไม่ต้องทำให้ใครต้องได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสิ่งที่ทำ ส่วนการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความฯ นั้น ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2568 แต่ตนไม่ได้นำมาเปิดเผย
นายกัณฐัศว์ กล่าวต่อว่า ปกติตนไม่ได้สวมชุดปกติขาวดังกล่าว แต่ในวันที่ถ่ายรูปออกมา เป็นวันฉลองพัดยศ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ตนมองว่าเป็นพิธีสำคัญ จึงนำชุดปกติขาวออกมาใส่เพื่อไปร่วมพิธี ทำไมท่านอยากได้ข้อมูล แต่ตนต้องถูกด่า มันแฟร์กับตนไหม
“นี่หรือวิชาชีพทนายความที่ร่ำเรียนมา นำภาพคนอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเอามาแขวนให้คนรุมด่า ทั้งที่เป็นทนายความศูนย์สิทธิฯ แต่กลับไม่ปกป้องสิทธิของประชาชน ขนาดรู้ความจริงแล้วก็ยังไม่ลบโพสต์ ปล่อยให้คนเข้ามาด่าไม่หยุด”
นายกัณฐัศว์ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่ถูกจับผิดเรื่องเครื่องหมายต่างๆ โดยเฉพาะเข็มดุลยาธิปัตย์ ตนได้รับมอบมาจากเจ้ากรมพระธรรมนูญอย่างถูกต้อง จากการทำงานช่วยเหลือสังคมและนำความยุติธรรมไปสู่คนยากไร้ ตนจึงอยากตั้งคำถามกลับไปยังสังคมว่า คนที่จับผิดและต่อว่าคนอื่นคือคนที่เหมาะสมแล้วจริงๆ หรือ
ในขณะที่ตนและทีมงานลงพื้นที่ช่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ กลับไม่มีใครพูดถึง ส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ ตนพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางไปยัง สภาทนายความฯ และเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งมอบข้อมูลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป