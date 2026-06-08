ผบ.ตร. เปิดประชุม FBINAA เอเชียแปซิฟิก ผนึก 26 ชาติปราบอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัล

ผบ.ตร. เปิดประชุม FBINAA Asia Pacific ครั้งที่ 26 ที่กรุงเทพฯ ผนึกกำลังผู้แทนบังคับใช้กฎหมายจาก 26 ประเทศ ร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับสากล
วันนี้ (8 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม The 26th FBI National Academy Associates (FBINAA) Asia Pacific Chapter Retraining Conference อย่างเป็นทางการ โดยมี พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นายวิลเลียม เจ. คาร์โบน นายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA, นายแอนดรูว์ เบลีย์ รองผู้อำนวยการร่วม สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ, นายฌอน เค. โอนีลล์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA แห่งประเทศไทยและผู้แทนระดับผู้บริหารจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 150 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ร่วมพิธี ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ผบ.ตร. กล่าวว่า การประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter
Retraining Conference ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อหลัก “United in Action: Combating Transnational Organized Crime in the Digital Age”- “รวมพลังปฏิบัติการ : การต่อต้านองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล” นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เราทุกคนกำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ รูปแบบของอาชญากรรมทวีความซับซ้อน ไร้พรมแดน และถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เครือข่ายอาชญากรได้แสวงหาประโยชน์จากเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อขยายฐานการกระทำความผิดและหลบเลี่ยงการถูกตรวจพบ
ภัยจากการหลอกลวงทางออนไลน์ถือเป็นข้อห่วงใยประการสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายในวงกว้าง แต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของสาธารณชนอีกด้วย ประเทศไทยเองก็กำลังรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยคุกคามดังกล่าวจึงตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการกำลังเพื่อรับมือร่วมกัน และจำเป็นต้องยกระดับความร่วมมือให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติการร่วมกัน และการพัฒนาขีดความสามารถ การประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีสำคัญในการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงาน โดยประเทศไทยขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเครือข่าย FBINAA Asia Pacific ดำเนินมานานถึง 40 ปี โดยเมื่อปี 2529 ประเทศไทยคือประเทศแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBINAA Asia Pacific Chapter ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตั้งแต่นั้นมา เครือข่ายแห่งนี้เติบโตขึ้นจนครอบคลุม 49 ประเทศ มีสมาชิกระดับผู้บริหารกว่า 14,000 คน ใน 173 ประเทศทั่วโลก ล้วนผ่านการฝึกอบรมจาก FBI National Academy ณ เมืองควอนติโก (Quantico) รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในวาระครบรอบ 40 ปี และนับเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ประชาคมการบังคับใช้กฎหมายโลกมีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับสากล