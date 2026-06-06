รวบหนุ่มพิรุธออก ซุกพอตเคไว้กับตัว ขยายผลค้นห้องเจอนับพันชิ้น ไอซ์อีก 1 กก.

ตำรวจ สน.วังทองหลางจับหนุ่มหลังมีอาการพิรุธ ตรวจพบพอตเคพกไว้ที่ตัว ก่อนขยายผลค้นห้องเจออีกกว่า 1 พันชิ้น และไอซ์อีก 1 กก.
วันนี้ (6 มิ.ย.) พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.สมชัย คงคานนท์ รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง และ พ.ต.ท.อภิชาติ อุ่นพงษ์ สว.สส.สน.วังทองหลาง นำกำลังออกตรวจพื้นที่ภายในซอยลาดพร้าว 80 แยก 22
โดยขณะตรวจตราพบชายต้องสงสัยมีอาการพิรุธคล้ายพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น ก่อนพบหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดต หรือ พอตเค หรือซุกซ่อนอยู่กับตัวผู้ต้องหา ทราบชื่อคือ นายชาญณรงค์ หรือเนม อายุ 29 ปี
จากการซักถามและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติม จนผู้ต้องหารับว่า ยังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโด ย่านลาดพร้าว จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นต่อเนื่อง
โดนผลการตรวจค้นพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ 1 กิโลกรัม พร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,060 ชิ้น ซุกซ่อนอยู่ภายในห้อง โดยมี น.ส.ปรายฟ้า อายุ 21 ปี แฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วย
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทอง โดยจะแบ่งจำหน่ายกรัมละ 300 บาท ส่วนพอตเครับมาจากเอเย่นต์ในพื้นที่ลาดพร้าว เพื่อนำมาจำหน่ายต่อ โดยขายหัวละประมาณ 1,500 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เอโทมิเดต) เพื่อจำหน่าย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า และความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ดำเนินคดี พร้อมเร่งขยายผลล่า