ป.จับพนักงานร้านรองเท้าแสบ แอบสลับ QR Code โกงเงินบริษัทเข้าบัญชีตัวเอง 5 แสน

กองปราบรวบพนักงานร้านรองเท้าแสบ แอบสลับ QR Code ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองมูลค่า 5 แสน ก่อนหนีซุกบ้านแฟนสาวชลบุรี
วันนี้ ( 6 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. และ พ.ต.ท.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ธัญสินี (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.1337/2569 ลงวันที่ 2 มิ.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง” ได้บริเวณริมถนนหน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุบริษัทของผู้เสียหายได้ปิดกิจการร้านจำหน่ายรองเท้า ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าใน จ.เชียงใหม่ และมอบหมายให้หัวหน้าพนักงานขายเป็นผู้ควบคุมการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งคืนบริษัท โดยมี น.ส.ธัญสินี ผู้ต้องหา และพนักงานอีก 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบช่วยกันรวบรวมสินค้าเพื่อนำส่งคืน
ต่อมาฝ่ายบัญชีของบริษัทตรวจสอบสต๊อกสินค้า พบว่ามีรองเท้าสูญหายไป จำนวน 201 คู่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 501,840 บาท จึงเรียกให้ น.ส.ธัญสินี มาสอบถามแต่เจ้าตัวอ้างว่าไม่ทราบ จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย จึงมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดี พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าผู้ต้องหาได้สลับ QR Code มาเป็นบัญชีตัวเอง ไม่ใช่ของทางร้าน จึงขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนทราบว่า น.ส.ธัญสินีหลบหนีมาอยู่กับแฟนสาวในพื้นที่ จ.ชลบุรี จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ยังให้การปฎิเสธ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป