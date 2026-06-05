รวบผัว-เมียบัญชีม้า แก๊งหลอกเหยื่อร่วมลงทุน ได้ค่าจ้างเปิดบัญชีละ 2,500

ตร.ไซเบอร์จับกุมสามี-ภรรยาบัญชีม้าของแก๊งหลอกชวนเหยื่อร่วมลงทุนเทรดเหรียญดิจิทัล สารภาพมีคนจ้างพาไปเปิดบัญชีละ 2,500 บาท
วันนี้ (5 มิ.ย.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.กฤตัสญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก. กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.ยุทธพงษ์ อมรมงคลศิลป์ สว.สอท.3 ช่วยฯ กก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.เปรมประชา อุตมา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯกก.2 บก.สอท.4 นำกำลังเข้าจับกุมนายพรเทพ บุญหา อายุ 48 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 226/2569 และน.ส.ทิพวรรณ จันแขกล่า อายุ 47 ปี ภรรยา ชาว จ.ปราจีนบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่ 555/2568
ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้กับประชาชนและสนับสนุนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นได้
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี 67 มีผู้เสียหายเป็นหญิง ชาว จ.กำแพงเพชร ได้หางานทำในเฟซบุ๊ก ไปพบเพจชื่อ ”Wonder Shop“ มีการโฆษณารับสมัครงานออนไลน์ รายได้ดีสำหรับผู้หารายได้พิเศษ จึงติดต่อขอสมัครงาน โดยพบว่า ลักษณะงานในช่วงแรกเป็นงานประเภทแพ็คสินค้าตามออร์เดอร์และทำยอดให้ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและต้องคอยกดไลค์ กดแชร์เพจเพื่อให้เพิ่มการมองเห็นในโลกโซเชียล
จากนั้นทางเพจได้แจ้งว่าต้องทำงานเพิ่มขึ้นโดยจะต้องมีการร่วมลงทุนโดยให้ชื่อไลน์ “Miss Watsana” ซึ่งอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและหลอกให้เข้าสู่ขบวนการเทรดเหรียญดิจิทัล โดยให้เหตุผลว่าจะได้ค่าตอบแทนดี จึงหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนไปนับแสนบาท ในระยะเวลากว่า 1 เดือน ต้องการที่จะถอนผลกำไรคืน ทางเพจก็อ้างว่ามีการทำผิดเงื่อนไขไม่ยอมให้ถอน จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินคดีกับคนร้าย
ต่อมาตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีของนายพรเทพ และน.ส.ทิพวรรณ สองผัวเมีย ซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการแก๊งมิจฉาชีพเปิดบัญชีม้ารองรับการโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอก จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ โดยติดตามจับกุมทั้งสองได้ในพื้นที่จ.เพชรบุรี
เบื้องต้นทั้งสองให้การยอมรับว่ามีผู้ชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 2,500 บาท จึงตกลงเปิดคนละบัญชี ก่อนเดินทางข้ามไปฝั่งกัมพูชาเพื่อสแกนใบหน้าในการถอนเงินออก กระทั่งบัญชีถูกอายัดจึงข้ามกลับมาไทย จนมาถูกจับกุม จากการตรวจสอบยังพบว่า นายพรเทพยังมีหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันอีก 3 หมายจับ จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป