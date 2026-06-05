พรางชื่อคนตายรับพัสดุ! พนักงานขนส่งประสานกองปราบเปิดกล่องเจอยาบ้า 2 .2 แสนเม็ด

ตำรวจกองปราบบุกยึดยาบ้า 2.2 แสนเม็ด คา J&T สาขาตรัง พบจ่าหน้ากล่องชื่อคนตายอำพราง เมื่อพนักงานไปส่งกลับไม่มีผู้รับ
วันนี้ ( 5 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการพ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ศรายุทธ จันซิวสว.กก.6 บก.ป.และ พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. ร่วมกันทำการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 220,000 เม็ด ได้ที่ศูนย์คัดแยก J&T สาขาตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนในกล่องพัสดุสีน้ำตาล ส่งผ่านศูนย์คัดแยก J&T Express สาขาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จึงแสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการสาขาเป็นอย่างดี จากการเปิดตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัยจำนวน 3 กล่อง พบยาบ้ารวมทั้งสิ้น 220,000 เม็ด
จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์อำพรางด้วยการระบุชื่อผู้รับเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อพนักงานนำพัศดุไปส่งปรากฏว่าไม่มีผู้รับ จึงแจ้งผู้จัดการประสานตำรวจกองปราบฯ มาตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. เพื่อดำเนินการขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป