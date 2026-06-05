“กัน จอมพลัง” พา “มิรา” ขอคุ้มครองพยาน ยันจะเอาเรื่องคู่กรณี

MGR Online - “กัน จอมพลัง” พา “น้องมิรา” ขอกระทรวงยุติธรรม ขอคุ้มครองพยาน รับสภาพบอบช้ำทั้งตัว เกรงไม่ปลอดภัย ยืนยันจะไม่ยอมความ "เสือ ดุสิต"
วันนี้ (5 มิ.ย.) เวลา 10.30 น. อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” พา น.ส.มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ หรือ “มิรา” ยื่นเรื่องขอเข้ากระบวนการคุ้มครองพยาน ภายหลังจากที่ถูกนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ "เสือ ดุสิต" ทำร้ายร่างกาย และเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
“กัน จอมพลัง” ระบุว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้ (4มิ.ย.) พาน้องมิร่าไปแจ้งความและตรวจร่างกายแล้ว โดยวันนี้มาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งวานนี้เห็นว่าคู่กรณีก็ได้ไปพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.คลองหลวง แล้ว ซึ่งก็เป็นสิทธิของเขาก็ไปต่อสู้เอา แต่ต้องบอกก่อนว่ามันเพิ่งเริ่ม
"กรณีที่บอกว่าน้องไปทำผู้ชายก่อน ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนคงเห็นหน้าเขากับใบหน้าน้องแล้ว ตัวเขาเองหน้าใสแต่มีสิ่งเดียวที่ดูไม่เหมือนเดิม คือมีผมขึ้นมาข้างๆ ซึ่งปกติจะเห็นโกนหัว และมาดูน้องที่ถูกทำร้ายมีบาดแผลตั้งแต่ตาตุ่มยันลูกตา ยันหัว มีแต่สีม่วง โดนอย่างหนัก และที่ว่าเวลาจะมีเรื่องไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุภาพบุรุษมีเหตุผลที่ดีเสมอ อยากให้ทุกคนตัดสินใจดู ครั้งที่แล้วรุมคนแก่ก็ให้เหตุผลว่าปกป้องผู้หญิง ปกป้องน้อง แต่มาวันนี้กลับมาทำน้องเสียเอง แล้วยังอ้างว่าน้องเป็นคนเริ่มก่อนอีก และตอนที่น้องเข้ารักษาตัวผมก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินส่วนตัวที่จ่ายไปตลอด 4 วันไม่มีใครมาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลน้องเลย วันนี้น้องเสียโฉมทำงานไม่ได้ เดินไปไหนมาไหนก็กลัวว่าจะมีคนตามมาทำร้าย วันนี้จึงมาขอความช่วยเหลือในเรื่องขอการคุ้มครองพยาน"
ด้าน น.ส.มิรา ระบุว่า วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยขึ้น อยากฝากถึงคู่กรณีอยากให้คิดทบทวนในสิ่งที่ทำ เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่มีคำขอโทษจากคู่กรณี อย่าโทษแต่คนอื่น ตนเองต้องใช้หน้าตาทำงานแต่ที่มาทำกับตนเองจนหน้าตาเป็นแบบนี้ตนจะไปทำงานได้อย่างไร และถ้าวันนี้ไม่ได้คุณกัน มาช่วยก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไร ยืนยันว่าจะไม่คุยหรือยอมความใดๆ กับคู่กรณีทั้งนั้น
ส่วนที่วานนี้ "เสือ ดุสิต" ได้มีการพูดออกมาว่า "หน้าตัวเมีย" นั้น ในส่วนนี้ กัน จอมพลัง ระบุด้วยว่า เขาคงพูดถึงตัวเอง พฤติกรรมแบบนี้ทุกคนคนรู้สิ่งที่เขาทำ เขาหมายถึงใคร ต้องบอกว่าวันนี้น้องกล้ามากที่ออกมาทวงความยุติธรรม อยากให้ผู้หญิงทุกคนออกมาเป็นกำลังใจให้น้อง และต้องถามกลับไปถึงคู่กรณีว่าวันนี้คุณโทษตัวเองบ้างหรือยัง คุณมีเหตุผลตลอด กลับมามองตัวเองบ้าง