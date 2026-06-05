รวบไอ้หื่นลวงสาว 16 ปี อ้างพาไปทำงาน กลับลากข่มขืนคารีสอร์ต

ตำรวจคอมมานโดตามลากคอกหนุ่มหื่น หลอกเด็กสาววัย 16 ปี อ้างพาไปทำงานบริการ สุดท้ายลากเข้ารีสอร์ตบังคับข่มขืนยับ
วันนี้ ( 5 มิ.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการพ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ.และพ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายเจตนรินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ข้อหา"พรากผู้เยาว์, พาบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร และข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย" ได้ที่บริเวณริมถนนบ่อปลาแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้เมื่อช่วงสิงหาคมปี 2567 ผู้เป็นแม่พาลูกสาวคือ น.ส.อาย (นามสมมติ) อายุ 16 ปี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี หลังถูก นายเจตนรินทร์ ผู้ต้องหาทำทีเป็นติดต่อหลอกลวง น.ส.อาย ว่าจะพาไปทำงานเป็นพนักงานบริการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เด็กสาวหลงเชื่อหวังมีรายได้จึงตกปากรับคำ นัดหมายเจอกันที่ห้างดัง แต่พอถึงเวลานัด ผู้ต้องหากลับออกลาย โทรศัพท์ลวงเหยื่อให้เปลี่ยนจุดนัดพบ ก่อนจะขับรถยนต์มารับแล้วพาเข้าไปบังคับข่มขืนในรีสอร์ตแห่งหนึ่ง ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยที่เหยื่อสาวพยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหว
ต่อมาพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานจนแน่นหนา ก่อนขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้หนีกบดานอยู่แถวบ่อปลาใน จ.ฉะเชิงเทรา จึงวางแผนนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายเจตนรินทร์ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป