ไทยเจ้าภาพประชุม FBI NAA เอเชีย-แปซิฟิก ผนึกกำลัง 49 ชาติ สู้ภัยอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัล

ประเทศไทยเจ้าภาพประชุม FBI NAA Asia Pacific Chapter ครั้งที่ 26 ฉลอง 40 ปี เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “United in Action: Combating Transnational Organized Crime in the Digital Age” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน
วันนี้ (5 มิ.ย.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 26th FBI NAA Asia Pacific Chapter Retraining Conference เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 26th FBI NAA Asia Pacific Chapter Retraining Conference ระหว่างวันที่ 7–10 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนเก่า FBI National Academy แห่งประเทศไทย (FBINAAT) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้บังคับบัญชาตำรวจและผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า การประชุมในปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของ FBINAA Asia Pacific Chapter ภายใต้แนวคิด “United in Action: Combating Transnational Organized Crime in the Digital Age” และคำขวัญ “Together We Grow, Together We Protect” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นในโลกดิจิทัล
การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการสืบสวนสอบสวน การปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำบทบาทและศักยภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมาย และการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สมาคม FBI National Academy Associates (FBINAA) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับอาวุโสกว่า 14,000 คน จาก 173 ประเทศทั่วโลก ที่ผ่านการอบรมจาก FBI National Academy ณ เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ขณะที่ FBINAA Asia Pacific Chapter ครอบคลุมสมาชิกจาก 49 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในเครือข่ายวิชาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้บังคับใช้กฎหมายจากนานาประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และความปลอดภัยของประชาชนทั่วโลก อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต