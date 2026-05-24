รวบนายช่างแสบ! ลักเครื่องมือนายจ้างมูลค่า 2 แสนขายแลกเงินซื้อยาเสพติด

กองปราบตามรวบนายช่างแสบ! รวมหัวงัดโกดังลักเครื่องมือนายจ้างมูลค่า 2 แสนบาทไปขาย สารภาพหาเงินซื้อยาเสพติด
วันนี้ (24 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายวินัย หรือ "ช่างนัย" อายุ 43 ปี ตามหมายจับข้อหา "ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดขวางหรือรับของโจร"ได้บริเวณหน้าบ้านเช่าใน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างใน จ.กาญจนบุรี เดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน นายวินัยพร้อมกับพวกรวม 3 คน ซึ่งเป็นลูกน้องของผู้เสียหาย ได้ร่วมกันงัดประตูโกดังเก็บของ ก่อนจะขนเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นรถกระบะหลบหนีไป มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2 แสนบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเพื่อนร่วมแก๊งได้ก่อนหน้านี้ 2 ราย เหลือเพียงนายวินัยที่ยังหลบหนี จนกระทั่งตำรวจสืบทราบว่าหนีมาเช่าบ้านและทำงานก่อสร้างบังหน้าอยู่ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายวินัย รับสารภาพว่า ที่ลงมือเพราะเห็นว่านายจ้างไม่อยู่บ้าน และไม่มีเงินใช้จ่าย จึงชวนเพื่อนร่วมงานมาขโมยของไปขายเพื่อเอาเงินมาแบ่งกัน และนำส่วนหนึ่งไปซื้อยาบ้ามาเสพ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วถึง 4 ครั้งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป