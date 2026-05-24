จับ “น้องพร” ร่วมแก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นเปิดร้าน TikTokทิพย์ -เงินหมุนเวียนหลายล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



คอมมานโดรวบ “น้องพร” สมาชิกแก๊งสแกมเมอร์หลอกเหยื่อเปิดร้าน TikTok ทิพย์ สูญกว่า 6 แสน สารภาพรับจ้างกดเงินให้จีนเทา พบเงินหมุนเวียนหลายล้าน 


​วันนี้ (24 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นางสาวกชกร หรือ "พร" อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 699/2568 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2568 ข้อหา "เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ" ได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงและเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ขณะกำลังเตรียมเดินทางขึ้นภาคเหนือ

​สืบเนื่องจากช่วงกลางปี 2568 ผู้เสียหายถูกบัญชีไลน์ชื่อ "เก่ง นะครับ" ทักมาพูดคุยตีสนิท ชวนคุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบและปัญหาการเงินในครอบครัว จนผู้เสียหายไว้วางใจ จากนั้นคนร้ายได้ออกอุบายชักชวนทำอาชีพเสริม "เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok ปลอม" ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมา โดยส่งลิงก์ให้สมัครและตั้งชื่อร้านว่า "pum_pui shop"

โดยกลอุบายของแก๊งนี้คือ จะสร้างยอดสั่งซื้อสินค้าเสมือนจริง หรือออร์เดอร์ทิพย์ ขึ้นมาในระบบ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่ามีลูกค้ามาซื้อจริง จากนั้นจะโน้มน้าวให้ผู้เสียหายโอนเงินสำรองเป็นค่าสินค้า ค่าดำเนินการ ค่าอัปเกรดร้านค้า โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนคืนพร้อมกำไร 15%

ต่อมาเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว ระบบกลับแจ้งว่า "ข้อมูลผิดพลาด" หรือ "เครดิตไม่พอ" ต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอนเงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงทยอยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหารวม 6 ราย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 641,000 บาท สุดท้ายเมื่อถูกให้โอนเพิ่มเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

​จากการสอบสวนเบื้องต้น นางสาวกชกร ให้การรับสารภาพโดยอ้างว่า เมื่อกลางปี 2568 ตนได้หางานทำในกลุ่มหางานพาร์ตไทม์ของเพจเฟซบุ๊กใน จ.เชียงใหม่ จากนั้นมีคนติดต่อให้เปิดบัญชีธนาคาร 3 บัญชี ต่อมาถูกเรียกให้ลงมากรุงเทพฯ โดยผู้ว่าจ้างออกค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักย่านบางนาให้

นางสาวกชกร​ ให้การต่อว่า วันรุ่งขึ้น มีชาย 2 คน เป็นชายชาวจีนรูปร่างอ้วน และชายชาวไทยทำหน้าที่ล่าม มารับตัวและพาตระเวนกดเงินสดและถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ย่านบางนา รวมเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท โดยแต่ละจุดจะมีชายแต่งกายมิดชิดมารับเงินสดไปอีกทอดหนึ่ง หลังจากเสร็จงาน ตนได้รับค่าจ้างเพียง 13,000 บาท ก่อนจะเดินทางกลับเชียงใหม่

​นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นางสาวกชกร ยังมีคดีในลักษณะเดียวกันของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ซึ่งมีความเสียหายอีกประมาณ 1.3 ล้านบาท และในพื้นที่ จ.เชียงราย อีกประมาณ 130,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ขนอม เพื่อดำเนินคดีและขยายผลจับกุมเพื่อนร่วมขบวนการต่อไป





