จับ “น้องพร” ร่วมแก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นเปิดร้าน TikTokทิพย์ -เงินหมุนเวียนหลายล้าน

คอมมานโดรวบ “น้องพร” สมาชิกแก๊งสแกมเมอร์หลอกเหยื่อเปิดร้าน TikTok ทิพย์ สูญกว่า 6 แสน สารภาพรับจ้างกดเงินให้จีนเทา พบเงินหมุนเวียนหลายล้าน
วันนี้ (24 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นางสาวกชกร หรือ "พร" อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 699/2568 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2568 ข้อหา "เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ" ได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงและเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ขณะกำลังเตรียมเดินทางขึ้นภาคเหนือ
สืบเนื่องจากช่วงกลางปี 2568 ผู้เสียหายถูกบัญชีไลน์ชื่อ "เก่ง นะครับ" ทักมาพูดคุยตีสนิท ชวนคุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบและปัญหาการเงินในครอบครัว จนผู้เสียหายไว้วางใจ จากนั้นคนร้ายได้ออกอุบายชักชวนทำอาชีพเสริม "เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok ปลอม" ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมา โดยส่งลิงก์ให้สมัครและตั้งชื่อร้านว่า "pum_pui shop"
โดยกลอุบายของแก๊งนี้คือ จะสร้างยอดสั่งซื้อสินค้าเสมือนจริง หรือออร์เดอร์ทิพย์ ขึ้นมาในระบบ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่ามีลูกค้ามาซื้อจริง จากนั้นจะโน้มน้าวให้ผู้เสียหายโอนเงินสำรองเป็นค่าสินค้า ค่าดำเนินการ ค่าอัปเกรดร้านค้า โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนคืนพร้อมกำไร 15%
ต่อมาเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว ระบบกลับแจ้งว่า "ข้อมูลผิดพลาด" หรือ "เครดิตไม่พอ" ต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอนเงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงทยอยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหารวม 6 ราย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 641,000 บาท สุดท้ายเมื่อถูกให้โอนเพิ่มเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
จากการสอบสวนเบื้องต้น นางสาวกชกร ให้การรับสารภาพโดยอ้างว่า เมื่อกลางปี 2568 ตนได้หางานทำในกลุ่มหางานพาร์ตไทม์ของเพจเฟซบุ๊กใน จ.เชียงใหม่ จากนั้นมีคนติดต่อให้เปิดบัญชีธนาคาร 3 บัญชี ต่อมาถูกเรียกให้ลงมากรุงเทพฯ โดยผู้ว่าจ้างออกค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักย่านบางนาให้
นางสาวกชกร ให้การต่อว่า วันรุ่งขึ้น มีชาย 2 คน เป็นชายชาวจีนรูปร่างอ้วน และชายชาวไทยทำหน้าที่ล่าม มารับตัวและพาตระเวนกดเงินสดและถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ย่านบางนา รวมเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท โดยแต่ละจุดจะมีชายแต่งกายมิดชิดมารับเงินสดไปอีกทอดหนึ่ง หลังจากเสร็จงาน ตนได้รับค่าจ้างเพียง 13,000 บาท ก่อนจะเดินทางกลับเชียงใหม่
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นางสาวกชกร ยังมีคดีในลักษณะเดียวกันของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ซึ่งมีความเสียหายอีกประมาณ 1.3 ล้านบาท และในพื้นที่ จ.เชียงราย อีกประมาณ 130,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ขนอม เพื่อดำเนินคดีและขยายผลจับกุมเพื่อนร่วมขบวนการต่อไป