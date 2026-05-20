ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนนทบุรีบุกจับร้านลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าริมถนน ใกล้โรงเรียน ยึดของกลาง 354 รายการ มูลค่ากว่า 1 แสนบาท พื้นที่ สภ.รัตนาธิเบศร์

วานนี้ที่ผ่านมา วันที่ (19 พ.ค. 69) เวลา 15.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิพัฒน์ ปรีศิริ ปลัดจังหวัดนนทบุรี และ นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายอิสระ ใจดี ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี และสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมือง นบ.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบร้านค้าลักษณะเป็นห้องกระจกริมถนนสาธารณะ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้ลูกค้าจริง จึงเฝ้าสังเกตการณ์และแสดงตัวเข้าตรวจสอบ ก่อนพบของกลางจำนวนมาก ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า คอยล์ น้ำยา และหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 354 รายการ มูลค่าประมาณ 100,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่าร้านดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ และมีการจำหน่ายทั้งหน้าร้าน รวมถึงผ่าน LINE กลุ่ม มีบริการแพ็กสินค้า ส่งสินค้า และรับชำระเงินผ่านระบบสแกนจ่ายอย่างเปิดเผย สร้างความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ของสภ.รัตนาธิเบศร์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิง อายุ 33 ปี โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า จำหน่ายสินค้าดังกล่าวจริง ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป